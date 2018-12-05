Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллара

БРЮССЕЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Еврокомиссия призвала активнее использовать евро в стратегических секторах экономики, говорится в сообщении организации.
Это подвергает рынки политическому и валютному рискам и ставит их в зависимость от односторонних решений, которые напрямую затрагивают номинированные в долларах сделки.
"В этом контексте Еврокомиссия приняла сегодня рекомендацию по продвижению более широкого использования евро в международных энергетических соглашениях и транзакциях", — уточняется в документе.
Лидерам стран ЕС предложили обсудить в декабре международную роль евро.
Кроме того, в ЕК намерены провести консультации по более широкому использованию европейской валюты в сделках по нефти и газу. О результатах доложат летом 2019 года.