Путин проведет телемост с месторождением Бованенково

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии запуска в режиме видеоконференции газопровода Бованенково – Ухта-2 и нефтепроводов: Заполярье – Пурпе и Куюмба – Тайшет. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии запуска в режиме видеоконференции газопровода Бованенково – Ухта-2 и нефтепроводов: Заполярье – Пурпе и Куюмба – Тайшет. Архивное фото

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Путин проведет в среду телемост в связи с выводом на проектную мощность месторождения Бованенково, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня тоже вводится в эксплуатацию третья очередь газового промысла Бованенково. Фактический новый, огромный газовый комплекс открывается на Ямале. Одновременно с этим и газопровод запускается, который позволит этот газ доставлять в Центральную часть России. Поэтому мероприятие примечательное, важное с точки зрения экономики, с точки зрения развития национальной газовой отрасли. По этому поводу президент проведет телемост с Бованенково", — сообщил журналистам Песков.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение является крупнейшим на полуострове Ямал. Разведанные и предварительно оцененные запасы газа здесь составляют 4,9 триллиона кубометров. Промышленная разработка Бованенковского месторождения началась в 2012 году.