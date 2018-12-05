Американский эксперт спрогнозировал "опасный процесс" спора США и Китая

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Китай и США ждет долгий и сложный переговорный процесс, так как Китай не может полностью выполнить требования США, а "торговая война" США против Китая бьет по самой Америке, считает американский эксперт, профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни.

"Это звучит пугающе, но я не думаю, что Китай сдастся. Процесс будет долгим и опасным. Есть военно-промышленный комплекс США, есть Пентагон — они заинтересованы в технологическом превосходстве над Китаем, а именно это цель начатой торговой войны. (Президент США Дональд) Трамп улетел (с G20) и назначил торговым представителем (Роберта) Лайтхайзера — а он (американский) националист, очень умный националист", — заявил эксперт на круглом столе в клубе "Валдай".

В то же время Кафруни считает, что в преддверии президентских выборов Трамп не начнет санкционную войну с Китаем, так как она ударит по экономике самих США.

"Промежуточные выборы (в Конгресс 6 ноября, — ред.) были не такие уж успешные для Трампа — он потерял палату представителей. В экономике идут нехорошие процессы. Корпорации США сильнее, чем Китая, но проблема в том, что все, что делают США, плохо влияет на корпоративную Америку. Например, ввели санкции против китайской компании ZTE, но это ударило по их американским партнерам. У Microsoft половина доходов — из Китая", — привел пример эксперт.

Кроме того, Китай готов к определенным уступкам, что смягчит противостояние двух держав.

По итогам переговоров на полях G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая с 10 до 25%. Однако Штаты предупредили, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения относительно некоторых торговых вопросов, то пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки. Позже министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в следующие три месяца Трамп будет вести переговоры при поддержке глав министерств энергетики и сельского хозяйства, упомянув, что также в них будут задействованы торгпред США Роберт Лайтхайзер и министр торговли Уилбур Росс. Как сообщается, руководить переговорным процессом в течение этих 90 дней будет Лайтхайзер.