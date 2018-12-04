Эксперт рассказал, кто выиграл от строительства Крымского моста

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Крымский мост не изменил морскую транспортную логистику и не повлиял на снижение уровня украинской экспортной торговли, а "прибыль" Мариуполя и Бердянска давно отбирают украинские порты Большой Одессы, которые перетягивали на себя азовский грузопоток Украины, считает гендиректор исследовательского агентства InfraNews, транспортный эксперт Алексей Безбородов.

Киев обвиняет Россию в незаконных проверках украинских судов в Азовском море. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, в частности, утверждает, что таким образов РФ пытается нанести ущерб украинской экономике. Первый заместитель министра аграрной политики Украины Максим Мартынюк говорил в конце ноября, что в связи с напряженной ситуацией в Азовском море "объемы перевалки через порты Бердянск и Мариуполь могут быть вынужденно сокращены, а потоки перенаправлены в порты Одессы". В МИД РФ отмечали, что проверки погранслужбой ФСБ РФ судов в Азовском море правомерны, а увеличение их числа вызвано усилением мер безопасности в Керченском проливе после ввода в эксплуатацию Керченского моста, а не желанием оказать давление на Киев.

"Так самое главное, что бенефициарами этой истории стали украинские порты Большой Одессы. Никто более", — сказал Безбородов РИА Новости.

"Просто они не хотят в этом признаться, но Одесса и до 2014 года перетягивала весь крымский поток, крымские порты оголяла постоянно… Порты в Крыму и ж/д в Крыму недоинвестированы были последние годы при украинской власти. И Мариуполь с Бердянском аналогично живут. Сегодня просто перетащили часть грузов уже на Одессу, в то направление и все. В любом случае, в выигрыше украинские порты", — отметил собеседник агентства.

По его мнению, морская логистика доставки грузов после строительства Крымского моста не изменилась.

"Ответ однозначный – нет. Ничего не изменилось, Керчь-Еникальский канал как был, так и остался, все работает. Как они могли перейти на наши порты (грузы из украинских портов – ред.), если ни с Мариуполя, ни с Бердянска ни металл, ни зерно ничем не доставить? Зерно и металл от них в Россию не перевезти. Нельзя перевезти из Мариуполя, с мариупольских металлургических заводов в Ростовский и Таганрогский порты эти объемы физически", — сказал гендиректор InfraNews.

По данным администрации морских портов Украины, за последние пять лет порты Мариуполь и Бердянск уменьшили объемы перевалки почти вдвое — до 8,9 миллионов тонн. Руководство бердянского торгового порта сообщило, что с начала года предприятие недополучило около 4 миллионов долларов, выполнило финансовый план только на 50% и было вынуждено перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Руководство мариупольского морского порта заявило, что они начало нести убытки из-за того, что суда выше 33 метров не могли пройти под Керченским мостом.

"Тридцать пять метров (высота судоходной арки моста – ред.) — это подходит почти для всех судов, которые могут пройти Босфор. Высота моста позволяет пройти всем судам, которые подходят для Азова по водоизмещению… А в Азов не может пойти практически вообще никто – он же для маленьких судов, там ходят класс река-море пароходы, максимум 15-20 тысяч водоизмещения. Большие в порты не проходят, там глубина в Мариуполе пять метров, глубина под мостом – больше 10 метров. Самая главная проблема в том, что порты мелкие", — добавил Безбородов.

Он также уточнил, что российские порты в Азове – Ростов, Азов, Ейск — растут по оборотам двузначными процентами.

"Но они на зерне растут, на своем собственном зерне российском", — заключил эксперт.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>