Президент Молдавии примет участие в расширенном заседании совета глав ЕАЭС

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон примет участие в расширенном заседании совета глав ЕАЭС, которое пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Также приглашен глава государства-наблюдателя по ЕврАзЭС, президент республики Молдова Додон, который примет участие в заседании расширенного состава", — сказал Ушаков.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.