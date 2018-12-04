Экспорт липецкой агропродукции вырос в два раза в 2018 году

ЛИПЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Липецкие аграрии экспортировали товаров и сырья на сумму 215,156 тысяч долларов за девять месяцев текущего года, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Рекордным оказался текущий год по сбору масличных культур, впервые в истории области было получено 645 тысяч тонн. В связи с этим ожидаемое производство растительных масел в 2018 году составит 250 тысяч тонн, что в 1,7 раза выше уровня прошлого года. Также впервые собрано 108 тысяч тонн сои.

Урожайность составила 15,1 центнера с гектара", — говорится в сообщении.

В области активно развиваются тепличные хозяйства. Так, по данным пресс-службы, Липецкая область — лидер Центрального федерального округа по выращиванию овощей закрытого грунта и занимает третье место в России по этому показателю. В теплицах региона с начала года произведены более 65 тысяч тонн огурцов и помидоров. В текущем году введены дополнительно 21,4 гектаров теплиц, общая площадь достигла 105 гектар. Аграрии предполагают, что до конца 2018 года сбор овощной продукции в закрытом грунте превысит 75 тысяч тонн.

Свою продукцию Липецкая область поставляет в страны Средней Азии и Прибалтики, Израиль, Беларусь, Китай, США, Нидерланды, Швейцарию, Словакию, Монголию и другие страны.

"Агропромышленный комплекс сегодня стал одним из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, подтверждая высокие позиции нашего региона как одного из ведущих российских производителей аграрной продукции", — цитирует пресс-служба слова врио главы администрации региона Игоря Артамонова.

Другие новости региона читайте здесь >>