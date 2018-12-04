Титов прокомментировал идею повысить минимальную цену на коньяк

ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Предложение повысить минимальную цену на коньяк является правильным, это позволит людям перестать пить фальсифицированную продукцию, полагает уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

Союз производителей коньяка предложил повысить минимальную розничную цену на коньяк на 30% — с 371 рубля до 493 рублей за бутылку 0,5 литра, сообщало ранее издание РБК. Соответствующие расчеты союз направил в Минфин и аппарат главы правительства.

"Думаю, что это правильное решение. Так как сейчас, к сожалению, французские вина и коньяки часто подделываются на российском рынке, не говоря о том, что у нас существует много продукции, где на этикете написано "Коньяк", а на самом деле не соответствует техническим требованиям. Нормальный коньяк — … выдержанный не менее трех лет в бочке — не может стоить, условно, менее 500 рублей", — сказал Титов журналистам в кулуарах четвертого Российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса.

Титов считает, что на хорошую продукцию цена не поднимется.

По его мнению, люди "перестанут пить фальсификат, потому что фальсификат не сможет продаваться по вот этим бросовым ценам и под фальшивыми этикетками".