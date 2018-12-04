Путин не будет проводить переговоров с Эр-Риядом перед встречей ОПЕК+

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд время встречи на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд время встречи на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не будет проводить отдельных контактов с руководством Саудовской Аравии в преддверии встречи ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня или завтра у Путина каких-то контактов на этот счет на запланировано. Работы ведут эксперты", — сказал Песков журналистам.

В субботу Путин по итогам саммита G20 в Аргентине заявил, что у России и Саудовской Аравии есть договоренность продлить соглашение ОПЕК+, но пока нет понимания относительно объемов. А министр энергетики России Александр Новак после встречи со своим саудовским коллегой на полях "двадцатки" сказал, что подходы к будущему соглашению ОПЕК+ предстоит согласовать в ближайшие дни, до конференции в Вене.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, там же 6 декабря пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.