Строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) и причалов для отгрузки СПГ и газового конденсата порта Сабетта на Ямале. Архивное фото

Строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) и причалов для отгрузки СПГ и газового конденсата порта Сабетта на Ямале. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Выход проекта "Ямал СПГ" на плановую мощность стал ключевым событием для региона в уходящем году, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе о положении дел в регионе и перспективах его развития.

"Еще одно ключевое для нас событие в этом году — выход завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ" на плановую мощность… Округ теперь делится теплом и энергией не только со странами Европы — сегодня слово "Ямал" уже хорошо известно в Азии, куда по Северному морскому пути идут газовозы с ямальским СПГ. Как подчеркнул наш президент, открытие завода и строительство порта Сабетта стало крупным шагом в освоении российской Арктики", — сказал Артюхов.

Он напомнил, что в ближайшем будущем Ямал станет базой для еще одного масштабного проекта – завода "Арктик СПГ-2" на Гыданском полуострове.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая, ведется строительство четвертой почти на 1 миллион. Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 года, второй — в начале августа, третьей — в ноябре.

С начала запуска "Ямала СПГ" основная перевалка грузов проекта осуществляется в Бельгии. Однако в сентябре "Новатэк" подписал соглашение с норвежской Tschudi Shipping Company по перегрузке СПГ. Как отмечал зампред правления компании Марк Джетвей, норвежские порты будут использоваться для перегрузки СПГ борт-о-борт в течение двух-трех лет, до запуска комплекса по перевалке и хранению СПГ в Мурманске.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения, расположенного на Гыданском полуострове. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

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