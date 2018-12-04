В Лионе представили экономический потенциал Иркутской области

ИРКУТСК, 4 дек – РИА Новости. Презентация экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области прошла во французском Лионе, регион представил достижения в сферах лесопереработки, туризма, образования и медицины, сообщает правительство Приангарья.

Ранее сообщалось, что при поддержке Франко-российской торгово-промышленной палаты во Франции состоится презентация экономического потенциала Иркутской области. Делегацию Приангарья на встречах с потенциальными инвесторами возглавил губернатор Сергей Левченко. На мероприятие приглашено более 100 руководителей штаб-квартир французских компаний. Правительство Иркутской области рассматривает Францию как одного из основных экономических партнеров среди государств Евросоюза. В 2017 году товарооборот между Приангарьем и Французской республикой составил более 31 миллиона долларов.

"Мы хотели бы усилить наше взаимодействие, в том числе и за счет увеличения объемов взаимных поставок, и в расширении товарной структуры двусторонней торговли. Представляется перспективным сотрудничество в области лесопереработки, туризма, образования и медицины. Французский бизнес, в частности компании Abiss, Arbiom, рассматривают возможности размещения в регионе производств медицинских изделий, а также возможности реализации проекта по переработке древесной биомассы в белковые продукты", — отметил на презентации Левченко.

Перспективы сотрудничества обсуждались также во время деловых переговоров. Так, Левченко посетил компанию ATF Implants, которая изготавливает искусственные суставы. Ее руководство рассматривает варианты размещения производства в России, в том числе в Иркутской области. Также обсуждалась возможность совместного производства пеллет на территории сибирского региона.

В Лионе иркутский губернатор также поучаствовал в пленарном заседании международной выставки "Поллютек" (Pollutec). Это мероприятие ежегодно собирает компании-мировые лидеры в области экологической очистки воды, воздуха и твердых бытовых отходов. "Мы договорились, что будем дружить выставками, и наш Байкальский международный экологический водный форум, который проходит каждый год в сентябре, будет иметь французское представительство", — рассказал Левченко после пленарного заседания.

Губернатор Приангарья также встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации во Франции Алексеем Мешковым.

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