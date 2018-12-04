Эксперты Saxo Bank не исключили, что Apple купит компанию Tesla в 2019 году

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Американская корпорация Apple в 2019 году будет активнее проникать в автомобильную промышленность и даже может купить компанию Tesla, говорится в "шокирующих прогнозах" Saxo Bank.

Saxo Bank ежегодно публикует "шокирующие предсказания" на будущий год. Они касаются в основном маловероятных, но недооцененных событий, из-за которых финансовые рынки может накрыть мощной "ударной волной". Хотя рассматриваемые предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов Saxo, они предупреждают, что многие инвесторы могут заблуждаться, оценивая вероятность наступления вышеупомянутых событий как пренебрежимо малую. Включение в список означает, что сам Saxo Bank оценивает их вероятность не менее чем в 10%.

"Компания Apple понимает, что если она хочет углубить воздействие на жизнь своих пользователей, то следующим рубежом для нее станут автомобили, поскольку цифровые технологии проникают в автомобильную промышленность все более активно", — отмечаются в прогнозе Saxo Bank.

"Признавая, что компании Tesla нужно больше финансовой мощи, а экосистема Apple должна проникнуть в автомобильную сферу глубже, чем позволяет нынешнее программное обеспечение Apple CarPlay, Apple начинает давить на Tesla. Она обеспечивает финансирование сделки на 40% выше номинала, по 520 долларов за акцию, и приобретает компанию по цене, которая на 100 долларов за акцию выше, чем было указано в твите Илона Маска", — описывают возможные события авторы документа.

Маск сообщил в августе в своем Twitter, что хотел бы исключить Tesla из числа публичных компаний, договорившись с инвесторами о выкупе ее акций по цене 420 долларов за штуку. Однако позднее он объявил об отказе от этих намерений.