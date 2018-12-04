Эксперты Saxo Bank не исключили, что Apple купит компанию Tesla в 2019 году

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Американская корпорация Apple в 2019 году будет активнее проникать в автомобильную промышленность и даже может купить компанию Tesla, говорится в "шокирующих прогнозах" Saxo Bank.
"Компания Apple понимает, что если она хочет углубить воздействие на жизнь своих пользователей, то следующим рубежом для нее станут автомобили, поскольку цифровые технологии проникают в автомобильную промышленность все более активно", — отмечаются в прогнозе Saxo Bank.
"Признавая, что компании Tesla нужно больше финансовой мощи, а экосистема Apple должна проникнуть в автомобильную сферу глубже, чем позволяет нынешнее программное обеспечение Apple CarPlay, Apple начинает давить на Tesla. Она обеспечивает финансирование сделки на 40% выше номинала, по 520 долларов за акцию, и приобретает компанию по цене, которая на 100 долларов за акцию выше, чем было указано в твите Илона Маска", — описывают возможные события авторы документа.
Маск сообщил в августе в своем Twitter, что хотел бы исключить Tesla из числа публичных компаний, договорившись с инвесторами о выкупе ее акций по цене 420 долларов за штуку. Однако позднее он объявил об отказе от этих намерений.