Еврогруппа дала Италии рекомендации по бюджетной политике

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Совет министров экономики и финансов еврозоны (Еврогруппа) рекомендовал Италии предпринять необходимые шаги, чтобы привести бюджет на 2019 год в соответствие с Пактом стабильности и роста ЕС, говорится в сообщении совета.

В нем напоминается, что ЕК 21 ноября отметила наличие "серьезного несоответствия" проекта бюджета страны с июльскими рекомендациями Совета ЕС.

"Мы поддерживаем оценку Еврокомиссии и рекомендуем Италии предпринять необходимые меры, чтобы соответствовать Пакту стабильности и роста", — говорится в релизе.

Еврогруппа поддерживает и диалог между ЕК и итальянскими властями по бюджету страны.

ЕК 21 ноября представила оценку проектов бюджетов всех государств еврозоны, включая Италию. Еврокомиссия отметила серьезное несоответствие проекта финплана страны на 2019 год требованиям Пакта стабильности и роста, который предписывает странам ЕС сводить размер дефицита бюджета к 3% ВВП, а госдолга — к 60% ВВП.

ЕК напоминала, что Совет ЕС в июле рекомендовал Италии сократить структурный дефицит на 0,6% ВВП в 2019 году. Однако ноябрьская оценка Еврокомиссией проекта бюджетного плана страны говорит о том, что структурный дефицит Италии вырастет примерно на 1% ВВП в следующем году. Поэтому ЕК сочла, что проект бюджетного плана Италии серьезно не соответствует рекомендациям Совета от 13 июля.

Еврокомиссия также оценила выполнение Италией требований по сокращению госдолга и пришла к выводу, что они не исполняются. Поэтому Еврокомиссия считает оправданным введение в отношении страны так называемой процедуры чрезмерного дефицита бюджета (EDP) в части госдолга. Такая процедура включает в себя процесс корректировки бюджетных показателей.

Решение о том, начинать ли такую процедуру в отношении Италии, при наличии запроса со стороны ЕК, должны будут принять в будущем министры стран ЕС.