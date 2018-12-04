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Экономика

Суд в Москве рассмотрит спор двух НПФ с Объединенной вагонной компанией

(обновлено: 05:14 04.12.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСтатуя Фемиды и юридическая литература. Архивное фотоСтатуя Фемиды и юридическая литература. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы снова рассмотрит во вторник иск компании "Ай Кью Джи Управление активами", доверительного управляющего пенсионными средствами негосударственных пенсионных фондов (НПФ) "Сафмар" и "Доверие", к Объединенной вагонной компании (ОВК) о выкупе ее акций.

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© РИА Новости / Алексей Куденко
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Истец требует, чтобы ОВК выкупила за 4,4 миллиарда рублей более 6,5 миллиона своих акций, принадлежащих этим НПФ. Право требовать выкуп акций в соответствии с законодательством об акционерных обществах возникло у миноритариев в связи с тем, что они не приняли участия в голосовании на общем собрании ОВК об одобрении крупных сделок (обязательства превышают 50% балансовой стоимости активов).

ОВК на внеочередном собрании акционеров в марте приняла решение одобрить взаимосвязанные сделки, признанные крупными, а именно — шесть сделок выдачи поручительств дочернему ООО "ТД ОВК" в рамках приобретения им грузовых вагонов у ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания". Цена взаимосвязанных сделок — более 115 миллиардов рублей, что составляет 126% от общей стоимости всех активов ОВК на 30 сентября 2017 года (более 91 миллиарда рублей).

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© РИА Новости / Антон Денисов
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Цена выкупа акций у несогласных с этим решением акционеров была определена в размере 767,19 рубля за акцию. Общая стоимость принадлежащих двум НПФ акций по установленной ОВК цене выкупа составляет около 9,3 миллиарда рублей. Однако в силу закона ОВК не вправе направить на выкуп акций более 10% стоимости своих чистых активов, что составляет приблизительно 8,2 миллиарда рублей. Поэтому акции должны были выкупаться в пределах этой суммы пропорционально заявленным ими требованиям.

Михаил Гуцериев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Второй пакет акций этих двух НПФ — на сумму около 3,7 миллиарда рублей — предъявлен к выкупу другим управляющим — ООО "УК Управление инвестициями", иск рассматривается судом в параллельном процессе. Между тем, Девятый арбитражный апелляционный суд по иску гендиректора ОВК Романа Савушкина признал незаконными решения собрания акционеров об одобрении крупных сделок на 115 миллиардов рублей. Апелляционный суд удовлетворил жалобу Савушкина и отменил решение арбитражного суда Москвы, который в июле отклонил иск топ-менеджера ОВК о недействительности решений.

Как ранее рассказал РИА Новости исполнительный директор НПФ "Сафмар" Евгений Якушев, в соответствии со всеми процедурами фонд обратился с просьбой выкупить его пакет, но совет директоров отказался утверждать отчет о поступивших требованиях о выкупе. По мнению Якушева, это является нарушением прав миноритариев.

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