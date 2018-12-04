Арбитраж Москвы рассмотрит иск Промсвязьбанка о выходе НПФ из его капитала

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы проведет во вторник основные слушания по иску Промсвязьбанка (ПСБ), требующего признать недействительными сделки по выходу трех негосударственных пенсионных фондов (НПФ) из капитала банка накануне объявления о его санации.

Истец оспаривает договор от 14 декабря 2017 года между ПСБ и нидерландской компанией Promsvyaz Capital B. V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали Промсвязьбанк, а также взаимосвязанные сделки, "опосредующие куплю-продажу акций". Кроме того, банк требует применить последствия недействительности путем взыскания с ответчиков более 16 миллиардов рублей.

Ответчиками в иске, поступившем в суд в январе, являются три бывших акционера ПСБ — НПФ "Будущее", НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие", их управляющие компании ООО "УК Управление инвестициями", АО "Ай Кью Джи Управление активами", АО "И Джи Капитал Партнерс", а также Promsvyaz Capital B. V.

Суд на предыдущем заседании в октябре приобщил к материалам дела истребованную у Московской биржи информацию об объемах торгов акциями ПСБ в течение полугода до 14 декабря 2017 года. Как сообщили в суде представители биржи и ПСБ, объем сделок, отклоняющийся от среднего дневного объема ("свечка" на графике), приходится на 14 декабря. Суд также принял изменение иска, заключающееся в уточнении требований к каждому из ответчиков.

В материалах дела говорится, что все взаимосвязанные, как утверждает истец, сделки были совершены 14 декабря 2017 года, за день до опубликования Банком России решения о санации ПСБ, в период с 18.13 мск по 18.49 мск. Ответчики, как отмечает истец, знали о предстоящей санации, так как были крупнейшими миноритарными акционерами ПСБ, которым в совокупности принадлежало 20,02% обыкновенных акций банка.

По состоянию на 29 ноября прошлого года братья Ананьевы через Promsvyaz Capital B. V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка, НПФ "Будущее" — 10%, НПФ "Сафмар" — 6,19%, НПФ "Доверие" — 3,81%. О санации ЦБ объявил 15 декабря, а за день до объявления пенсионные фонды вышли из капитала банка. ЦБ, в свою очередь, сообщил, что намерен провести финансовое расследование сделок на бирже с бумагами банка накануне объявления о санации.