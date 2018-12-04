"Автонет" разработал инструкцию по поведению при встрече с беспилотником

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Национальная технологическая инициатива (НТИ) "Автонет" разработала список рекомендаций для водителей и пешеходов, встретивших автоматизированные автомобили на российских дорогах, сообщил РИА Новости представитель "Автонета".
При этом советник руководителя НТИ "Автонет" Роман Малкин обратил внимание, что предлагаемая инструкция носит рекомендательный характер, и в дальнейшем будут разработаны нормы, регулирующие ПДД в условиях с беспилотниками на дорогах.
"Эксперимент на дорогах общего пользования не будет представлять опасности для пешеходов и водителей традиционных транспортных средств. В тестовом проекте будут участвовать только автомобили с высокой степенью автоматизации, и в кабине каждого прототипа будет сидеть инженер, который может в случае необходимости выключить "автопилот" и вручную управлять машиной. Однако, несмотря на все предосторожности, могут возникнуть внештатные ситуации на дорогах, связанные с некорректным поведением пешеходов и водителей соседних машин", — сказал Малкин.
Также не надо пытаться заснять беспилотник, отвлекаясь при этом от дороги, не пытаться перебегать дорогу перед такой машиной даже по "зебре", водителям следует быть внимательными при пересечении проезжей части, так как беспилотник может появиться неожиданно, а пешеходам — переходить дорогу только в установленных местах, соблюдая дистанцию и не пользоваться элементами одежды и аксессуарами, которые могут ограничить восприятие обстановки.