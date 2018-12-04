МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Ноябрь стал для рынка нефти худшим месяцем с 2008 года: котировки обвалились на 22 процента. Предсказывали дальнейшее падение, но на торгах третьего декабря Brent подорожала сразу на пять процентов. Одна из главных причин этого — решение России и Саудовской Аравии взять ситуацию под контроль, чтобы стабилизировать цены. Москва и Эр-Рияд договорились продлить соглашение о сокращении добычи и заключить сделку по управлению рынком в 2019 году. Что происходит с черным золотом и как отреагирует баррель на декабрьскую встречу ОПЕК — в материале РИА Новости.

Мощный обвал

К концу ноября цены на нефть достигли восьмимесячных минимумов — котировки Brent снизились до 62 долларов за баррель. В нисходящий тренд рынок вошел в начале октября. Котировки опускались по мере того, как становилось ясно: в первом и втором кварталах 2019-го — впервые за последние два года — предполагается рост запасов, что приведет к избытку предложения.

Причина — рекордное повышение объемов коммерческих запасов нефти в США, а кроме того — фактическое увеличение добычи Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК. То есть, по сути, провал нефтяного эмбарго.

На этом фоне нефтетрейдеров беспокоили итоги декабрьского обсуждения стратегии ОПЕК+ в 2019 году.

Перспектива, что нефтяной картель и страны, не входящие в организацию, решат не сокращать добычу, представлялась вполне реальной. В этом случае рынок "зальет" избыточное предложение, а цены вернутся к минимумам 2014 года, опасались участники рынка.

Лидеры решают

Конец неопределенности положили лидеры России и Саудовской Аравии на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Путин и Мухаммед ибн Салман Аль Сауд договорились продлить важнейшее соглашение по добыче нефти. И, хотя конкретных цифр по объемам пока нет, рынок отреагировал незамедлительно: Brent взлетела сразу на пять процентов. Аналитики указывают: Саудовская Аравия и Россия — ключевые участники соглашения ОПЕК+ и практически полностью определяют решения картеля: как они договорятся, так и будет.

"Скорее всего, само заседание просто зафиксирует то, что согласовано, — здесь решают лидеры. Министрам фактически останется закрепить достигнутые договоренности о сокращении добычи, чтобы избежать избытка предложения", — полагает Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade.

На существенно возросшие шансы позитивного исхода встречи ОПЕК+ указывает и Андрей Кочетков, ведущий аналитик компании "Открытие Брокер". "Если два основных производителя нефти готовы поддержать рынок, то прочие участники соглашения присоединятся к ним, как и в 2016 году", — отмечает он.

Возможное перемирие

Нефтяные котировки поддержало и то, что США и Китай заключили 90-дневное перемирие в торговой войне. Трамп согласился не повышать с первого января пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 миллиардов долларов с десяти процентов до 25 процентов. А Пекин пообещал закупать сельскохозяйственные товары, энергоносители, промышленную и другую продукцию США, чтобы сократить торговый дисбаланс.

Такой "худой мир" или даже намек на него — важный фактор для мирового нефтяного рынка, так как снимает риски нарушения баланса глобального спроса и предложения. Если точку в торговой войне все же удастся поставить, китайская экономика ускорится и, соответственно, увеличит объемы закупок энергоносителей для обеспечения потребностей своих предприятий.

Катар покидает ОПЕК

О выходе из ОПЕК с первого января неожиданно объявил Катар. На этой новости нефтяные котировки слегка просели.

Но дальнейшее влияние этого фактора будет минимальным, поскольку доля Катара в общем объеме производства черного золота невелика: всего 1,75 процента мировой нефтедобычи.

Кроме того, и повод для выхода у эмирата уважительный: Катар, мировой лидер по экспорту сжиженного природного газа, хочет сосредоточиться на добыче СПГ.

"Небольшой негатив в том, что Катар не захотел принимать на себя дополнительные обязательства перед заседанием ОПЕК и другие нефтедобывающие страны теоретически могут последовать его примеру", — отмечает Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Куда дойдет нефть

По оценкам аналитиков, с учетом возможного сокращения нефтедобычи членами ОПЕК+, цены на черное золото стабилизируются в диапазоне 60-70 долларов за баррель Brent, что в целом устраивает как потребителей, так и производителей.

"Существенным моментом в стабилизации также может стать решение властей канадской провинции Альберта по ограничению местной добычи на 320 тысяч баррелей в сутки, чтобы избежать переполнения локальных нефтехранилищ", — указывает Кочетков.

Как предполагает Александр Егоров из TeleTrade, баланс будет найден в районе 60-65 долларов за баррель: в этом диапазоне цены с высокой вероятностью закрепятся до следующих потрясений.

Андрей Верников считает уровень в 65 долларов за баррель максимальным и не исключает, что после саммита ОПЕК+ шестого-седьмого декабря цена Brent двинется в район 58 долларов. Хотя Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, есть и другие игроки, которым нужна высокая цена на нефть, например, Венесуэла. С учетом их интересов, а также не желая лишний раз раздражать Трампа, участники саммита могут согласиться на достаточно умеренное сокращение добычи.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, Россия в рамках сделки ОПЕК+ согласна сократить добычу нефти на 150 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения: по соглашению ОПЕК+ 2016 года Москва взяла обязательство снизить ежесуточную добычу на 300 тысяч баррелей.