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Экономика

В 2018 году состояние богатейших россиян увеличилось на $2,6 миллиарда

(обновлено: 14:57 03.12.2018)
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© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары. Архивное фотоАмериканские доллары. Архивное фото
© Depositphotos / VadimVasenin

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших россиян с января по ноябрь 2018 года увеличилось на 2,657 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Эксперты издания рассчитывают позицию в списке, исходя из стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет основан на соотношении капитализации компании к EBITDA (доналоговая прибыль) или цены акции к прибыли на одну ценную бумагу. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, в него входят 24 россиянина.

Среди представителей России лидерство в списке четвертый месяц подряд удерживает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. По данным Bloomberg, его состояние с начала года выросло на 3,59 миллиарда долларов — до 20,3 миллиарда. На второе место с четвертого поднялся один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, его состояние достигло отметки 20 миллиардов долларов, увеличившись на 1,11 миллиарда. Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин остался на третьей строчке рейтинга, его капитал вырос на 584 миллиона долларов, до 18,6 миллиарда.

Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов сместился на четвертое место рейтинга со второго, его состояние сократилось на 1,47 миллиарда долларов и достигло отметки 18,2 миллиарда. Замыкает пятерку лидеров совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, увеличивший капитал на 3,63 миллиарда долларов — до 16,2 миллиарда.

Президент ОАО Нефтегазовая компания РуссНефть Михаил Гуцериев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Шестое место занимает Геннадий Тимченко (владеет долями в "Новатэке" и "Сибуре"), чье богатство выросло на 3,72 миллиарда долларов, показав самый большой рост среди российских миллиардеров с начала года. Теперь его состояние оценивается в 14,8 миллиарда долларов. На седьмое место с шестого сместился Роман Абрамович (Evraz), его состояние выросло на 1,38 миллиарда долларов, до 13,9 миллиарда. Восьмое место занял Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с состоянием 13,8 миллиарда долларов (уменьшение на 720 миллионов долларов).

На девятое место с десятого поднялся основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 13,3 миллиарда долларов. При этом с начала года его потери оказались самыми значительными — 2,92 миллиарда долларов. На десятом месте оказался крупнейший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко с капиталом в 13 миллиардов долларов, потерявший 820 миллионов долларов.

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Экономика
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим Монахов
"Заработали"??! Теперь это работой называется? В Китае за такую "работу" расстреливают.
13:54
03.12.2018
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Turtlelazy2018
Россияне хорошо знают закон сохранения вещества.
Ежли у олигархов прибавилось, значит, у нас убавилось.
Магнитогорцы прекрасно помнят, за счёт КОГО разжирел, напр, Витя рашников.
14:32
03.12.2018
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