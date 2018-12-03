В Катаре назвали оптимальную цену на нефть

ДОХА, 3 дек — РИА Новости. Госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби считает цену в 70-80 долларов за баррель нефти приемлемой для производителей и потребителей.

"Я считаю, что 70-80 долларов за баррель нефти — цена справедливая и для производителей, и для потребителей. Цена за баррель нефти меньше 70 долларов ударяет по возможностям государств и производителей инвестировать в энергетический сектор", — сказал аль-Кааби на пресс-конференции в понедельник.

До этого он объявил, что Катар, который состоял в ОПЕК 57 лет, с 1 января 2019 года покидает эту организацию из-за малых объемов добычи нефти и желания сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа.

В понедельник мировые цены на нефть замедлили рост после заявления Катара о выходе из ОПЕК. По состоянию на 12.35 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,83% — до 61,74 доллара за баррель.