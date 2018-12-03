В Катаре заявили, что решение о выходе из ОПЕК далось нелегко

ДОХА, 3 дек — РИА Новости. Решение о выходе из ОПЕК не было легким для Катара, учитывая 57 лет членства в этой организации, заявил в понедельник на пресс-конференции госминистр энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.

Ранее он объявил, что с 1 января 2019 года Катар перестает быть членом ОПЕК, о чем уведомил в понедельник руководство этой организации, из желания сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства СПГ.

"Катар состоял в ОПЕК 57 лет, поэтому решение о выходе из такой организации не далось легко. Однако влияние Катара в ОПЕК с учетом небольших объемов добычи нефти было незначительным, и вряд ли каким-то образом подействует на ОПЕК, которая продолжит свою деятельность", — сказал аль-Кааби.

По его словам, он направится на заседание ОПЕК в Вену "в первый и последний раз в качестве министра".

Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году, что может повлиять на решение к возвращению сокращения добычи нефти в рамках сделки.