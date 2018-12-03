Возможная преемница Меркель не поддержала отказ от "Северного потока — 2"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что считает чрезмерно жесткими предложения об отмене строительства "Северного потока — 2". Об этом политик сказала в эфире ток-шоу на телеканале ARD.

По ее словам, отказ от политической поддержки "Северного потока — 2" — "слишком радикальная" мера. При этом Германия может рассмотреть вопрос сокращения объемов газа, который будут транспортировать по "Северному потоку — 2".

Кроме того, генсек ХДС отметила, что Россия оставалась поставщиком газа в ФРГ даже во времена холодной войны.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр является одним из потенциальных кандидатов на пост председателя Христианско-демократического союза.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Окончание строительства газопровода запланировано на конец 2019 года.

Ранее лидер крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер призвал страны ЕС пересмотреть инвестиции в строительство "Северного потока — 2" из-за инцидента в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины нарушили границу России и были задержаны.