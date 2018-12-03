МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении два законопроекта, обязывающие госкомпании направлять на дивиденды не менее 50% прибыли.

"Тему мы много раз обсуждали, у нас предстоят парламентские слушания в начале следующего года по управлению государственным имуществом… Мы получили от правительства РФ отрицательный отзыв, равно как от Банка России, Счетной палаты и правового управления аппарата Госдумы", — сообщил на заседании комитета его председатель Николай Николаев. На рассмотрение Госдумы, по его словам, законопроекты планируется вынести 11 декабря.

Первый законопроект внесен депутатами от "Справедливой России" Сергеем Мироновым, Михаилом Емельяновым, Александром Ремезковым, Олегом Ниловым и Олегом Шеиным. Они считают, что действующий на сегодняшний день норматив в 25% дивидендов, обязательных к выплате от размера чистой прибыли, который закреплен распоряжением правительства РФ, создает искусственное занижение отдачи вложенного капитала, что приводит к наличию необоснованных преимуществ для госкомпаний.

Второй законопроект внесен депутатами от ЛДПР Владимиром Сысоевым, Андреем Андрейченко, Сергеем Каргиновым, Данилом Шилковым и Борисом Пайкиным. Документ разработан в целях установления единой дивидендной политики в отношении АО, акции которых находятся в федеральной собственности, а также обеспечения поступления в федеральный бюджет части прибыли федеральных государственных унитарных предприятий.

Правительство РФ считает, что предлагаемые изменения "ограничивают акционеров в реализации прав, предоставленных им в соответствии с гражданским законодательством". Существующий правовой механизм позволяет акционерам самостоятельно принимать решение о целесообразности осуществления выплат дивидендов и их размерах из полученной по результатам работы общества за отчетный год чистой прибыли, напоминает кабмин.

Счетная палата РФ полагает, что решение о выплате дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли на долгосрочную перспективу может оказать позитивное влияние на формирование доходной базы федерального бюджета. "Однако в условиях экономических санкций закрепление указанного норматива на уровне федерального закона и отказ от существующего более гибкого механизма регулирования размеров дивидендных выплат правительством РФ с учетом целей дальнейшего использования средств, оставшихся в распоряжении обществ, на их развитие представляется преждевременным", — отмечается в заключениях ведомства на оба законопроекта.