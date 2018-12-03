МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении два законопроекта, обязывающие госкомпании направлять на дивиденды не менее 50% прибыли.
Первый законопроект внесен депутатами от "Справедливой России" Сергеем Мироновым, Михаилом Емельяновым, Александром Ремезковым, Олегом Ниловым и Олегом Шеиным. Они считают, что действующий на сегодняшний день норматив в 25% дивидендов, обязательных к выплате от размера чистой прибыли, который закреплен распоряжением правительства РФ, создает искусственное занижение отдачи вложенного капитала, что приводит к наличию необоснованных преимуществ для госкомпаний.
Второй законопроект внесен депутатами от ЛДПР Владимиром Сысоевым, Андреем Андрейченко, Сергеем Каргиновым, Данилом Шилковым и Борисом Пайкиным. Документ разработан в целях установления единой дивидендной политики в отношении АО, акции которых находятся в федеральной собственности, а также обеспечения поступления в федеральный бюджет части прибыли федеральных государственных унитарных предприятий.
Правительство РФ считает, что предлагаемые изменения "ограничивают акционеров в реализации прав, предоставленных им в соответствии с гражданским законодательством". Существующий правовой механизм позволяет акционерам самостоятельно принимать решение о целесообразности осуществления выплат дивидендов и их размерах из полученной по результатам работы общества за отчетный год чистой прибыли, напоминает кабмин.
Счетная палата РФ полагает, что решение о выплате дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли на долгосрочную перспективу может оказать позитивное влияние на формирование доходной базы федерального бюджета. "Однако в условиях экономических санкций закрепление указанного норматива на уровне федерального закона и отказ от существующего более гибкого механизма регулирования размеров дивидендных выплат правительством РФ с учетом целей дальнейшего использования средств, оставшихся в распоряжении обществ, на их развитие представляется преждевременным", — отмечается в заключениях ведомства на оба законопроекта.