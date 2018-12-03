Эксперт прокомментировал выход Катара из ОПЕК

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Выход Катара из ОПЕК, о котором в понедельник заявил госминистр по делам энергетики страны, не должен повлиять на альянс ОПЕК+, поскольку страна намерена и дальше выполнять свои обязательства в рамках сделки, как другие страны-участники, не входящие в картель, сообщил РИА Новости эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.
"Еще одной причиной выхода из ОПЕК является экономический бойкот Катара с июня 2017 года со стороны стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией. При этом сами представители Катара подчеркивают, что это причиной не является", — также отметила Грушевенко.
Ранее в понедельник госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби заявил, что страна приняла решение о выходе из ОПЕК из-за желания сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа. По его словам, это решение не было политическим и не вызвано разногласиями с другими странами. Кроме того, Катар продолжит выполнять международные договоренности после выхода из картеля как любая страна вне этой организации. Катар планирует в понедельник информировать ОПЕК о выходе страны из организации в январе.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году, что может повлиять на решение к возвращению сокращения добычи нефти в рамках сделки.