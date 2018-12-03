Эксперт прокомментировал выход Катара из ОПЕК

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Выход Катара из ОПЕК, о котором в понедельник заявил госминистр по делам энергетики страны, не должен повлиять на альянс ОПЕК+, поскольку страна намерена и дальше выполнять свои обязательства в рамках сделки, как другие страны-участники, не входящие в картель, сообщил РИА Новости эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

"Выход Катара из ОПЕК не должен повлиять на коалицию ОПЕК+, поскольку, по заявлению катарской стороны, они будут как и другие страны, не входящие в ОПЕК, выполнять свои обязательства. Однако даже если Катар начнет наращивать добычу, то это будет не столь существенно для рынка — объем сокращения для Катара составлял 30 тысяч баррелей в сутки, в октябре он составил почти 40 тысяч баррелей в сутки, что указывает на определенные трудности и барьеры для увеличения добычи", — сказала эксперт.

"Еще одной причиной выхода из ОПЕК является экономический бойкот Катара с июня 2017 года со стороны стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией. При этом сами представители Катара подчеркивают, что это причиной не является", — также отметила Грушевенко.

Ранее в понедельник госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби заявил, что страна приняла решение о выходе из ОПЕК из-за желания сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа. По его словам, это решение не было политическим и не вызвано разногласиями с другими странами. Кроме того, Катар продолжит выполнять международные договоренности после выхода из картеля как любая страна вне этой организации. Катар планирует в понедельник информировать ОПЕК о выходе страны из организации в январе.

Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году, что может повлиять на решение к возвращению сокращения добычи нефти в рамках сделки.