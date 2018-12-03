Комитет ГД поддержал проект о реестре недобросовестных водопользователей

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о создании реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования.

"Это очередной шаг к более качественной работе в части природопользования. Предлагаю утвердить заключение комитета, рекомендовать Госдуме принять законопроект в первом чтении и включить законопроект в проект порядка работы Госдумы 6 декабря", — заявил на заседании комитета его председатель Николай Николаев.

Законопроект, внесенный правительством РФ, разработан в целях повышения уровня эффективности управления и использования водными ресурсами и пресечения случаев участия в аукционах на право водопользования недобросовестных участников.

Вести реестр будут Росводресурсы. Информация о таких лицах будет исключаться из реестра по истечении двух лет со дня ее внесения.

В этот реестр попадут физические лица и компании, которые выигрывают аукцион по использованию водных объектов, привлекая подставные фирмы в качестве псевдоконкурентов или используя какие-то иные схемы, а также те, кто пользуется водными объектами нецелевым образом или с нарушением законодательства, пояснял ранее премьер-министр Дмитрий Медведев. Сейчас подобный реестр ведется в отношении недобросовестных лесопользователей.

В ходе правоприменительной практики были выявлены случаи нецелевого использования водных объектов и несоблюдения условий разрешительных документов, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. А практика участия в аукционах по приобретению права на заключение договора водопользования показывает, что в аукционах нередко участвуют и побеждают физические и юридические лица, не заинтересованные в дальнейшем использовании акватории водного объекта. Целью таких лиц является извлечение материальной выгоды, в том числе за отказ от принятия участия в аукционе либо за переуступку права пользования акваторией, поясняет кабмин.