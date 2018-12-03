Алтайский завод отправит крупную партию вагонов в Узбекистан

БАРНАУЛ, 3 дек — РИА Новости. "Алтайвагон" поставит двести крытых вагонов узбекистанской логистической компаниией Cotton Logistics, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Предприятие впервые производит столь крупную партию для Узбекистана. Вагоны будут использовать в том числе для перевозки зерновых в страны Средней Азии и Кавказа, следует из релиза правительства региона.

Также "Алтайвагон" будет поставлять автосцепные устройства для подвижного состава государственно-акционерной железнодорожной компании "Узбекистон темир йуллари", управляющей железными дорогами страны и владеющей всем грузовым вагонным парком Узбекистана.

Договоренности об этих контрактах на общую сумму 850 миллионов рублей "Алтайвагон" достиг в октябре 2018 года в Ташкенте на форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, прошедшем с участием глав государств, уточнили в департаменте администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу. Алтайскую делегацию возглавлял глава региона Виктор Томенко.

"Совместная форма работы власти и бизнеса позволяет достигать поставленных целей по расширению присутствия нашего завода на внешних рынках. И мы благодарны правительству Алтайского края за оказанную поддержку", — цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора компании "Алтайвагон" Станислава Золотарева.

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