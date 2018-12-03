Катар выходит из ОПЕК

ДОХА, 3 дек — РИА Новости. В Дохе заявили о выходе из Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК), решение озвучил госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.

"Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года, в понедельник проинформирует об этом организацию", — уточнил он.

Страна хочет сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа, добавил министр.

Производство СПГ планируется повысить с 77 до 110 миллионов тонн в год. Катар уже озвучивал планы о запуске до 2024 года четырех новых производственных линий для СПГ.

При этом в Дохе подчеркнули, что продолжать выполнять все международные договоренности.

Шестого-седьмого декабря в Вене должна пройти министерская встреча ОПЕК, посвященная теме сокращения добычи нефти.

Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) — международное межправительственное объединение, созданное нефтедобывающими государствами для контроля квот добычи сырья. В ОПЕК входят Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Члены организации контролируют около двух третей мировых запасов нефти, на их долю приходятся до 45% всей мировой добычи и половина экспорта.

Россия является наблюдателем ОПЕК.