"Вертолеты России" получили в Юго-Восточной Азии заявки на Ми-171А2 и Ансат

КУАЛА-ЛУМПУР (Малайзия), 3 дек — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) в ходе демо-тура по странам Юго-Восточной Азии получил заявки на 70 вертолетов Ми-171А2 и "Ансат" от Вьетнама, Камбоджи, Таиланда, Малайзии и Китая, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

Вертолеты Ми-171А2 и "Ансат" завершили демонстрационный тур по странам Юго-Восточной Азии. С возможностями обеих машин ознакомились участники авиакосмического салона Airshow China в китайском Чжухае, а также потенциальные заказчики из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии. Натурная демонстрация новейшей гражданской техники в этих странах позволила достичь конкретных договоренностей и сформировать обширный портфель заказов на Ми-171А2 и "Ансат".

"Полученные за месяц демо-тура заявки на поставку в ближайшие три года в страны Азиатско-Тихоокеанского региона свыше 70 российских вертолетов на сумму более полумиллиарда долларов — это наглядное подтверждение конкурентоспособности и востребованности российской гражданской вертолетной техники за рубежом, логичный результат комплексных мер правительства по поддержке российского гражданского экспорта на мировые рынки", — сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого привели в пресс-службе "Вертолетов России".

В свою очередь гендиректор холдинга Андрей Богинский пояснил, что речь идет как о "твердых", так и о "мягких" контрактах. "Так, например, только в Китае подписан контракт на поставку 20 вертолетов "Ансат" в интересах Ассоциации медицины катастроф КНР. Остальные 50 вертолетов планируется поставить во Вьетнам, Камбоджу, Таиланд и Малайзию", — отметил он.

По его словам, в ближайшие 10 лет спрос на гражданские вертолеты в странах Юго-Восточной Азии может составить до 420 вертолетов. "Мы рассчитываем на существенную долю этого рынка, и итоги демо-тура говорят о том, что мы имеем для этого все основания", — добавил Богинский.

"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, который может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться для наблюдения, поисково-спасательных, противопожарных и медико-эвакуационных работ. Его кабина является самой большой в этом классе вертолетов, а салон легко и быстро трансформируется под нужную комплектацию. "Ансат" сертифицирован для использования в жарком климате.

Ми-171А2 — многоцелевой вертолет среднего класса, сочетающий уникальный опыт эксплуатации вертолетов типа Ми-8/17 и новейшие разработки холдинга. Он может эффективно и безопасно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью.