ТОКИО, 3 дек — РИА Новости. Японская компания Sony начинает в понедельник в Японии и других странах продажи игровой приставки PlayStation Classic, которая в миниатюре повторяет дизайн созданной ровно 24 года назад одноименной консоли для электронных игр.

Согласно информации сайта PlayStation, обладатели новой модели получат с ней 20 предустановленных ностальгических игр, знакомых любителям оригинальной приставки с детства. Среди них — Grand Theft Auto, Metal Gear Solid и Rayman.

Дизайнеры выполнили новую консоль в уменьшенном размере, она легко может поместиться в карман. Цена ее в Японии будет 9 тысяч 98 иен (80 долларов) без 8-процентного потребительского налога.

Как отмечают специалисты, эта консоль будет интересна в первую очередь тем, кто испытывает именно ностальгию по старым электронным играм. Начало продаж по всему миру в преддверии Рождества дает надежду на широкий размах продаж новой приставки в качестве подарков.

Первая модель PlayStation стала продаваться 3 декабря 1994 года, она на 45% была больше в размере, чем нынешняя модель, не считая двух пультов. Новая ретро-консоль PlayStation Classic весит 170 граммов. Играть на ней можно при температуре от 5 до 35 градусов Цельсия, то есть именно такая погода характерна в течение года для Токио.