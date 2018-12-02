Путин сообщил, что обсудил с Макри вопрос сооружения АЭС в Аргентине

Официальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину. День второй

Официальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину. День второй

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с президентом Аргентины Маурисио Макри вопрос сооружения атомной электростанции по российским технологиям, документ по сотрудничеству в области мирного атома должен создать условия для осуществления масштабных совместных планов на этом направлении.

Российский лидер отметил, что они с аргентинским коллегой подробно говорили о важности углубления промышленной кооперации, реализации крупных двусторонних проектов.

"В этом контексте обсудили вопрос сооружения на территории Аргентины и атомной электростанции по российским технологиям. Уверен, что подписанный "Росатомом" и аргентинскими коллегами стратегический документ по сотрудничеству в области мирного атома создаст необходимые условия для осуществления имеющихся масштабных совместных планов на этом важнейшем направлении", — заявил Путин в субботу по итогам российско-аргентинских переговоров.

Он добавил, что положительный опыт накоплен в сфере промышленной кооперации. Как уточнил президент РФ, свыше 20% электроэнергии в Аргентине вырабатывается на оборудовании российского производства.