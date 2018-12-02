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Экономика

"Биточки" со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год

(обновлено: 08:05 02.12.2018)
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© Fotolia / adrianbysiakЗолотой биткойнЗолотой биткойн
© Fotolia / adrianbysiak

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Александр Лесных. За год с начала "криптовалютного бума" капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 миллиардов долларов. Сейчас котировки ведущих криптовалют практически не выходят из красной зоны. Почему мир так быстро устал от виртуальных монет — в материале РИА Новости.

Фанатам пирамид посвящается

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© Depositphotos / Feverpitch
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Конец ноября стал по-настоящему черным для всех, кто надеялся купить родным и близким новогодние подарки за счет прибыли от торговли криптовалютами.

По данным Coinmarketcap, на момент подготовки этого материала крупнейшая из них — Bitcoin — подешевела до 4 220 долларов. Самый низкий показатель зафиксирован 27 ноября — 3 709 долларов за биток. Относительно годового максимума (так получилось, что одновременно и исторического рекорда) в 19 655 долларов, зафиксированного 19 декабря, биткоин подешевел в 5,3 раза.

Таким же "черным" оказался вторник последней недели ноября и для остальных пяти крупнейших по капитализации криптовалют. Etherium рухнул с максимума в 1 358 долларов до 106 долларов, то есть в 12,8 раза, Ripple — в 14 раз: с 3,64 доллара за штуку до 37 центов, Stellar — с 87 до 14 центов (в 6,2 раза), а Bitcoin Cash и вовсе подешевел почти в 23 раза — с 3 649 до 167 долларов.

"За неделю биткоин потерял 26,24% стоимости и опустился до минимума за 14 месяцев. А с начала года его цена упала на 70%. Можно с уверенностью сказать, что его покупка в этом году с расчетом на быструю и высокую прибыль оказалась одной из худших инвестиционных идей", — говорит эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова.

Основная причина падения в том, что рынок криптовалют был перенасыщен деньгами непрофессиональных инвесторов, которые бросились распродавать цифровые монеты, как только прекратился рост котировок. А набирающее обороты снижение цен вызвало массовую панику среди держателей биткоина и привело к масштабному кризису на биржах, торгующих виртуальными деньгами.

Фермер на крыше комбайна во время уборки урожая в штате Иллинойс. Архивное фото
© AP Photo / Seth Perlman
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По мнению старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова, оздоровительный процесс в криптоиндустрии обернулся тем, что в ней остались только энтузиасты и институциональные инвесторы, развивающие свои проекты в области блокчейна.

Бегство непрофессиональных инвесторов с криптовалютного рынка, по оценкам экспертов, продолжится до конца 2019 — середины 2020 года. Профессионалов же от цифровых денег отпугивает подверженность криптовалют спекулятивным манипуляциям.

В данном случае анонимность криптоопераций работает против индустрии, не позволяя установить единые правила функционирования и регулирования рынков цифровых активов. А без одобренных государственными регуляторами правил институциональные инвесторы просто не имеют права оперировать этим классом активов.

В итоге в ближайшие месяцы серьезного отскока на крипторынке ждать не стоит, а биткоин вполне может просесть ниже трех или даже двух тысяч долларов.

На грани блэкаута

Демонстрация против жесткой экономической политики и безработицы в Италии. Архивное фото
© AP Photo / Salvatore Laporta
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Пока финансовые регуляторы ведут бесконечные дебаты о том, чем считать криптовалюту — деньгами, ценными бумагами или имуществом, коммунальные службы и предприятия принялись ограничивать так называемый "майнинг" ("выработку" цифровых денег на компьютерах), который требует все больше электроэнергии.

В Канаде премьер-министр Квебека Филипп Куйяр усомнился в пользе экономике региона майнинговых компаний и посоветовал им искать другие места для бизнеса.

"Если вы хотите прийти сюда, подключить свои серверы и начать добычу биткоинов — нас это не очень интересует. Просто иметь серверы для выполнения транзакционных операций и получения новых биткоинов — я в этом не вижу практического смысла", — заявил он.

Ограничения вводят в США и Китае. Например, в американском городе Платтсбург объявили 18-месячный мораторий на промышленный майнинг. А в Вашингтоне предложили установить специальные тарифы для майнеров, ведь в одном только округе Челан им требовалось более 200 МВт электричества (столько же потребляет особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане).

Власти Китая спохватились еще раньше. В январе этого года Межведомственная рабочая группа, в которую входят представители Народного банка Китая, направила руководству регионов, где расположены многие угольные и гидроэлектростанции, требование о запрете деятельности майнеров.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФерма для майнинга криптовалют
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ферма для майнинга криптовалют

В результате давления властей с одной стороны и падения рыночных котировок криптовалюты с другой майнеры начали банкротиться. Так, в середине ноября о банкротстве объявила одна из крупнейших американских майнинговых компаний Giga Watt, входившая в топ-5 криптоиндустриальных гигантов.

В документах Giga Watt, представленных в суде, отмечается, что ее активы составляют "от нуля до пятидесяти тысяч долларов, в то время как долговые обязательства — от десяти до пятидесяти миллионов".

Так что ответ на главную загадку этого года — из чего сделана коробка, в которой живет бомж-криптовалютчик, — прост: из его несбывшихся надежд.

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