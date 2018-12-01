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Экономика

ООН требует: бензин должен стоить более 60 долларов за литр

(обновлено: 08:16 01.12.2018)
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© AFP 2018 / Jack GuezГроза в Нетании, ИзраильГроза в Нетании, Израиль
© AFP 2018 / Jack Guez

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Максим Рубченко. На следующей неделе в польском городе Катовице открывается конференция ООН по климатическим изменениям. В специально подготовленном докладе международная группа экспертов предлагает радикально ограничить использование ископаемых видов топлива — угля, нефти и газа. Каковы шансы на реализацию этих идей и сколько при этом будет стоить бензин — в материале РИА Новости.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Путин не будет участвовать в конференции ООН по изменению климата в Польше

Борьба за полградуса

Основные тезисы и предложения, которые предстоит обсудить на конференции, уже известны, поскольку мировое общественное мнение по этому поводу готовят давно.

Еще в начале октября Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) озвучила центральные положения своего доклада. Естественно, речь идет о катастрофических последствиях глобального потепления.

Авторы документа — 90 ученых из сорока стран — сообщают, что с начала индустриальной эпохи, то есть за последние полтора века, среднегодовая температура на планете повысилась на один градус.

"Следствием этого стали все более частые погодные катаклизмы, а также таяние арктических льдов, повышающее уровень Мирового океана", — утверждается в докладе.

По прогнозам экспертов ООН, к концу текущего столетия температура повысится еще на градус. Этого допустить никак нельзя, считают в организации, и человечество обязано любой ценой остановить глобальное потепление на отметке полтора градуса выше доиндустриального уровня.

"Это уменьшит неблагоприятное воздействие на экосистемы, здоровье и благополучие человека, что облегчит достижение "Целей устойчивого развития" — программы, принятой ООН", — уверяет сопредседатель группы экспертов по климату Приярдарши Шукла.

В частности, обещают климатологи, при увеличении глобальной температуры на полтора градуса к 2100 году уровень Мирового океана повысится не так значительно: на десять сантиметров меньше, чем при потеплении на два градуса. А количество кораллов сократится лишь на 70-90%, в то время как потепление на два градуса уничтожит более 99% живых рифов.

"Разница между повышением глобальной температуры на полтора и два градуса — это разница между "Голодными войнами" и "Безумным Максом", — утверждает один из членов экспертной группы, Джонатан Милтмор из американского Фонда экономического образования.

Кораллы или бензин?

Только "широкие и радикальные изменения" в мировой экономике способны предотвратить климатическую катастрофу, подчеркивается в докладе МГЭИК.

В здании ОПЕК в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Если вы хотите затормозить глобальное потепление до полутора градусов, чистые выбросы углекислого газа в глобальном масштабе должны быть сведены  к нулю в 2050 году, — заявил эксперт ООН Валери Массон-Дельмотт. — Это самый важный вывод документа".

Для достижения этой цели члены Межправительственной группы экспертов предлагают ряд нетривиальных мер, сводящихся к полному отказу от ископаемого топлива — нефти, газа и угля. В первую очередь, по их мнению, необходимо прекратить пользоваться энергетическим углем.

"У угля самое высокое содержание углерода среди ископаемых видов топлива, — объясняет эксперт МГЭИК Джим Ске. — Поэтому от него необходимо отказаться к середине столетия".

По данным Международного энергетического агентства, сегодня в мире действуют около десяти тысяч угольных электростанций мощностью свыше 30 МВт каждая, они производят более 40% всей электроэнергии. Получается, что для выполнения требований экспертов ООН нужно закрывать в среднем по одной станции ежедневно.

Отметим, что уголь считается самым дешевым топливом для выработки электроэнергии, чем, собственно, и объясняется обилие угольных электростанций. Переход на другие виды топлива или способы выработки электричества неизбежно ударит по карману потребителей.

Но отказ от угольной энергетики — не самое одиозное предложение экспертов ООН. Они также хотят радикально снизить потребление бензина и дизельного топлива. И для этого предлагают драконовские экологические налоги.

Марин Ле Пен. Архивное фото
© AFP 2018 / Denis Charlet
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ООН хочет, чтобы к 2030 году все страны ввели экологический налог в 5500 долларов на тонну углекислого газа, что означает примерно 13 долларов на литр бензина или дизеля. К 2100 году налог предлагается увеличить в пять раз — до 65 долларов на литр топлива (27 000 долларов на тонну углекислоты).

По данным портала Globalpetroltprices, средняя цена на бензин в мире сейчас — 1,1 доллара за литр, на дизель — 1,05 доллара. Таким образом, эксперты ООН требуют повысить стоимость топлива в 12 раз за ближайшие 12 лет и более чем в 60 раз — к концу столетия.

Просто грабеж

Идея экологического налога, мягко говоря, непопулярна у населения. Свидетельство тому — беспорядки во Франции, продолжающиеся уже третью неделю.

По последним данным, в демонстрациях против повышения цен на топливо из-за экологического налога приняли участие более 200 тысяч человек по всей стране. В столкновениях с полицией погибли двое и более ста получили ранения.

Объяснения властей, что повышение стоимости топлива — это плата за экологически чистое будущее, что полученные деньги планируют тратить на возобновляемую энергетику и что Франция снизит свою зависимость от нефти, не находят у протестующих никакого отклика.

Самое примечательное, что на грани гражданской войны Франция оказалась из-за чисто символического подорожания топлива. Цены на бензин в стране с 1 января должны увеличиться на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр при сегодняшней цене 1,46 евро за литр.

То есть речь идет о повышении цен от двух процентов до 4,5%, за что президент Франции Эммануэль Макрон уже заплатил падением рейтинга с 40% в июле до антирекорда в двадцать с небольшим процентов. Легко представить, что будет с карьерой политика, который всерьез заговорит о многократном повышении цен на бензин ради борьбы с глобальным потеплением.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Трамп заявил, что не верит в доклад о снижении ВВП из-за изменения климата

Неслучайно Дональд Трамп заявил на этой неделе, что не верит выводам доклада о негативных последствиях глобального потепления для американской экономики. В документе, представленном учеными из 13 американских министерств и ведомств, в частности, утверждается, что климатические изменения могут стоить США десяти процентов ВВП к концу столетия.

В апокалиптические пророчества экологов отказываются верить не только политики. Так, профессор Университета Колорадо Роджер Пилке подчеркивает, что пока нет никаких доказательств связи между увеличением числа экстремальных погодных явлений и глобальным потеплением.

"Даже эксперты МГЭИК признают, что нет оснований утверждать, будто число засух, наводнений, ураганов, торнадо увеличилось из-за парниковых газов", — написал он в твиттере.

"Огромный налог, который Межправительственная группа экспертов по изменению климата считает необходимой мерой для сокращения выбросов парниковых газов, нормальные люди расценивают как наглое воровство, — указывает американский аналитический портал The Daily Caller. — Постоянные кражи общественных денег под предлогом изменения климата только ухудшили ситуацию".

Издание подчеркивает: никаких средств не хватит, чтобы удовлетворить запросы лидеров, ожидающих, что люди просто откажутся от последнего во имя любой повестки, которой элиты пытаются напугать население.

"Речь уже идет не об изменении климата, а о желании украсть деньги у тех, кто находится на самых нижних ступенях экономической лестницы, теми, кто считает себя выше всех", — возмущается The Daily Caller.

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Экономика
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тролям по рогам
$60 за литр, нормальная цена.. этож по нашему сколько будет? мне дешевле пеши ходить, потому как доехав до работы я потрачу всю свою зарплату на бензин.
08:27
01.12.2018
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