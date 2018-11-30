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Экономика

Адмирал объяснил, почему для использования Севморпути нужна Россия

(обновлено: 19:43 30.11.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАтомный ледокол Ямал в Карском море. Архивное фотоАтомный ледокол Ямал в Карском море. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Иностранным военным кораблям необходимо уведомлять РФ о намерении пройти Северным морским путем по причине того, что они не смогут обойтись в его льдах без сопровождения российских ледоколов, сообщил РИА Новости в пятницу бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006 годы) адмирал Владимир Валуев.

Караван судов на трассе Северного морского пути. Архивное фото
© РИА Новости / А. Соломонов
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В Минобороны заявили об обострении борьбы за доступ к Севморпути
Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию заявил о том, что иностранные военные корабли с 2019 года смогут ходить по Северному морскому пути, только уведомив власти России.

"Проход иностранных кораблей по Северному морскому пути обеспечивается российскими ледоколами, поэтому они обязаны запрашивать Россию о предоставлении им ледокольного сопровождения. Тем самым они уведомляют Россию о намерении пройти этим путем", — сказал Валуев.

Северный морской путь. Порт Певек
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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СМИ назвали Северный морской путь "новым Суэцким каналом" для России‍
По его мнению, решение России по Северному морскому пути не противоречит нормам морского права.

"Северный морской путь пролегает вдоль ее границ и функционирует благодаря присутствию там нашей ледокольной техники. Думаю, что ближайшие десять лет Россия будет нести пальму первенства в использовании этого пути", — сказал Валуев.

Он напомнил, что проход северным путем выгоден экономически, так как путь по нему в Китай из Европы занимает от семи до девяти суток, в то время как южным — по Суэцкому каналу — порядка трех недель.

Северный морской путь
© РИА Новости, Инфографика
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Северный морской путь
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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grajda nin
военные на подлодках поплывут.......им не нужен ледокол
19:58
30.11.2018
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