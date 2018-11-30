Адмирал объяснил, почему для использования Севморпути нужна Россия

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Иностранным военным кораблям необходимо уведомлять РФ о намерении пройти Северным морским путем по причине того, что они не смогут обойтись в его льдах без сопровождения российских ледоколов, сообщил РИА Новости в пятницу бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006 годы) адмирал Владимир Валуев.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию заявил о том, что иностранные военные корабли с 2019 года смогут ходить по Северному морскому пути, только уведомив власти России.

"Проход иностранных кораблей по Северному морскому пути обеспечивается российскими ледоколами, поэтому они обязаны запрашивать Россию о предоставлении им ледокольного сопровождения. Тем самым они уведомляют Россию о намерении пройти этим путем", — сказал Валуев.

По его мнению, решение России по Северному морскому пути не противоречит нормам морского права.

"Северный морской путь пролегает вдоль ее границ и функционирует благодаря присутствию там нашей ледокольной техники. Думаю, что ближайшие десять лет Россия будет нести пальму первенства в использовании этого пути", — сказал Валуев.

Он напомнил, что проход северным путем выгоден экономически, так как путь по нему в Китай из Европы занимает от семи до девяти суток, в то время как южным — по Суэцкому каналу — порядка трех недель.