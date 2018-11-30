Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. РФ рассчитывает, что страны БРИКС поддержат в ООН российский проект конвенции по возвращению похищенных активов, и готова к совместной работе в преследовании беглых экономических преступников, заявил президент России Владимир Путин.

"На повестке дня и такая важная тема как борьба с коррупцией. Готовы к совместной работе, в том числе в русле предложений Индии о преследовании беглых экономических преступников. Рассчитываю на поддержку стран БРИКС при обсуждении на площадке ООН российского проекта международной конвенции по возвращению похищенных активов", — сказал Путин, выступая на встрече БРИКС "на полях" саммита G20.