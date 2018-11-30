Глава "Газпрома" обсудил с послом Венгрии "Турецкий поток"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Венгрии в РФ Норберт Конкой обсудили развитие газотранспортной инфраструктуры этой страны и "Турецкий поток", сообщает компания.
На прошлой неделе газета "Коммерсант" писала, что поставки газа в рамках проекта "Турецкий поток" могут пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Из опубликованных в октябре-ноябре материалов газотранспортных операторов этих стран в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season) следует, что "Газпром" выбрал маршрут поставок в Европу по второй нитке "Турецкого потока" через них, отмечало издание.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.