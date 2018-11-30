Глава "Газпрома" обсудил с послом Венгрии "Турецкий поток"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Венгрии в РФ Норберт Конкой обсудили развитие газотранспортной инфраструктуры этой страны и "Турецкий поток", сообщает компания.

"Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в Российской Федерации Норберта Конкоя… Стороны обсудили вопрос диверсификации маршрутов поставок российского газа в Европу. Речь шла о ходе реализации проектов "Турецкий поток" и "Северный поток-2", а также о развитии венгерской газотранспортной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе газета "Коммерсант" писала, что поставки газа в рамках проекта "Турецкий поток" могут пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Из опубликованных в октябре-ноябре материалов газотранспортных операторов этих стран в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season) следует, что "Газпром" выбрал маршрут поставок в Европу по второй нитке "Турецкого потока" через них, отмечало издание.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.