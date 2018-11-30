В Дубне начали собирать американские ускорители для лучевой терапии

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Линейные ускорители для лучевой терапии онкологических заболеваний начали собирать по технологии американской компании Varian в подмосковной Дубне, сообщил РИА Новости совладелец компании "Фабрика радиотерапевтической техники" и председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик.

"Мы закончили строительство завода в Дубне, запустим его. Если мы говорим про сборку Varian, про лучевые ускорители, сейчас начали их собирать уже. Локализация в России привела к большей конкурентоспособности продукта, она экономически эффективнее, чем сборка в США", — сказал он.

Как отметил Репик, на площадке в Дубне есть также возможность сборки и медицинской техники Fujifilm. В декабре 2016 года "Р-Фарм" подписал с японской корпорацией соглашение о формировании широкоформатного партнерства, которое в частности предусматривало возможную локализацию производства и создание совместного предприятия. Однако, по словам Репика, планов по сборке медицинской техники Fujifilm в РФ на ближайшие два года нет.

Сегодня "Р-Фарм" выполняет функцию представительства Fujifilm corporation в России. "Мы считаем, что то качество, которое обеспечивает японская сборка, полностью отвечает запросу российской системы здравоохранения. Главное для нас — иметь соответствующего рода компетенцию. В случае, если это будет экономически целесообразно, перенос возможен", — сказал председатель совета директоров "Р-Фарм".

Если планы государства "по перевооружению медицинской инфраструктуры" начнут реализовываться заявленными темпами и коснутся тех ниш, на которых присутствует Fujifilm, локализацию практически любого из продуктов корпорации можно будет обеспечить в течение года, добавил Репик. "Импортозамещение не является нашей задачей, нашей задачей является создание продукции, выход которой на внешние рынки будет свидетельством ее конкурентоспособности", — подчеркнул он.

По данным "БИР Аналитик", 24,98% компании "Фабрика радиотерапевтической техники" принадлежит ее гендиректору Андрею Попову, 75,02% — "Р-Фарм венчурс", которой в свою очередь владеют "Р-Фарм интернешнл" (99%) и Алексей Репик (1%).