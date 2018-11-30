На Ставрополье собрали более 140 миллионов рублей курортного сбора

ПЯТИГОРСК, 30 ноя — РИА Новости. Власти городов-курортов Ставропольского края собрали за шесть месяцев 142 миллиона рублей в рамках эксперимента по взиманию курортного сбора, сообщил журналистам глава Пятигорска Адрей Скрипник.

С 1 мая курортный сбор начали взимать в Железноводске, Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске. Его ставка составляет 50 рублей с человека в сутки.

"Общая сумма, если в процентах, не включая ноябрь, собрано 78%. В цифрах это порядка 142 миллионов рублей. По Пятигорску на 2019 год запланирована сумма чуть больше 35 миллионов рублей, на 2020 год — 36 миллионов рублей", — сказал Скрипник, добавив, что эксперимент показал свою жизнеспособность.

Как отметил глава Железноводска Евгений Моисеев, в городе собрано 23 миллиона рублей, к концу года планируется собрать 28 миллионов рублей.

В Кисловодске, по словам главы города Александра Курбатова, собрано 55 миллионов рублей, с опережением плана на 10%. В Ессентуках, по данным представителя администрации, собрано 39 миллионов рублей.

Власти городов подчеркивают, что оттока отдыхающих не наблюдается, везде фиксируется рост.