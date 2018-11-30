МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Дальний Восток получит 480 миллионов рублей в 2019 году на повышение мобильности трудовых ресурсов, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Голикова сообщила, что планируется внести изменения в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета регионам на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения. Такие субсидии предоставляются регионам, входящим в утвержденный правительством перечень по приоритетному привлечению трудовых ресурсов. Таких регионов сейчас 16, в частности, входящие в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). В действующей редакции правил предусмотрено, что предоставление таких субсидий регионам заканчивается в 2018 году. Правительство предлагает сделать предоставление таких субсидий для регионов бессрочным.

По словам Голиковой, в настоящее время работодатели ДФО могли рассчитывать на финансовую поддержку, объем которой рассчитывался из норматива 225 тысяч рублей на одного привлекаемого работника. Сейчас правительство предлагает увеличить этот норматив до 1 миллиона рублей.

"Общий объём увеличивается до 500 миллионов рублей — субсидии, которые будут предоставляться на эти цели из федерального бюджета, и важно, что правительство делегирует эти полномочия главам регионов для того, чтобы они принимали дифференцированное решение о возможности предоставления такой субсидии в размере от 225 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от того, на какое рабочее место привлекается соответствующий работник", — сказала Голикова.

"Из этой суммы 500 миллионов рублей на привлечение работников в регионы Дальнего Востока выделяется 480 миллионов рублей, то есть основная часть. И на период 2020-2021 годов мы находимся сейчас в процедуре согласования", — заявила Голикова.

Вице-премьер напомнила о задачи, поставленной президентом — обеспечить опережающие темпы экономического роста Дальнего Востока.

"В настоящее время правительство по поручению главы государства разрабатывает национальную долгосрочную стратегию развития этого региона. Планируется, что программа должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. В контексте этой работы важное значение имеет эффективность механизмов привлечения граждан для работы. В этой логике был разработан проект рассматриваемого сегодня проекта постановления", — отметила она.