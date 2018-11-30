МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Одновременно объем расходов увеличивается на 217,7 миллиарда рублей — до 16 триллионов 808,8 миллиарда.
В результате профицит вырос с 0,5% до 2,1% ВВП и составил два триллиона 138,7 миллиарда рублей.
Помимо этого, перераспределяются сэкономленные средства в объеме 131,7 миллиарда рублей.
Госдума приняла поправки 21 ноября, через два дня их одобрил Совет Федерации.