МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ увеличивает доходы бюджета на триллион 874,7 миллиарда рублей — до 18 триллионов 947,6 миллиарда. Это стало возможным в основном за счет роста нефтегазовых доходов — на триллион 582,2 миллиарда рублей.

Одновременно объем расходов увеличивается на 217,7 миллиарда рублей — до 16 триллионов 808,8 миллиарда.

В результате профицит вырос с 0,5% до 2,1% ВВП и составил два триллиона 138,7 миллиарда рублей.

Помимо этого, перераспределяются сэкономленные средства в объеме 131,7 миллиарда рублей.

Госдума приняла поправки 21 ноября, через два дня их одобрил Совет Федерации.