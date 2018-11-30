Китайская корпорация хочет выпускать сталь в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя — РИА Новости. Китайская корпорация HBIS Tangsteel намерена построить в Приморье завод по выпуску стали с объемом инвестиций в проект свыше 100 миллиардов рублей, который готов поставлять продукцию для судостроения на верфь "Звезда", сообщает администрация края.

Вице-губернатор Приморья Константин Богданенко и председатель совета директоров корпорации Ван Ланьюй обсудили этот вопрос.

"В настоящее время корпорация заинтересована в сотрудничестве с Дальним Востоком России. HBIS Tangsteel намерена приобрести металлургический завод в Хабаровском крае, а также построить новое металлургическое предприятие на территории Приморья. По словам Ван Ланьюйя, инвесторы намерены вложить в создание будущего завода около 1,5 миллиарда евро", — говорится в сообщении.

Бизнесмен рассказал, что у региона хороший экономический потенциал, а инвесторам здесь предоставляется множество льгот и преференций. "Между правительствами России и Китая достигнуты договоренности по развитию Дальнего Востока, и мы, как крупная корпорация, тоже будем участвовать в реализации этих договоренностей. Учитывая географическое расположение Приморья и его близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, можно сказать, что это самый удачный регион для размещения нового предприятия", – отметил он.

Богданенко отметил, что Приморский край заинтересован в запуске проекта, в том числе из-за строительства судоверфи "Звезда", которая закупает листовую сталь для судостроения. Ван Ланьюй подчеркнул, что китайская сторона рассчитывает на сотрудничество с заводом "Звезда" и готова предоставить все документы, подтверждающие безопасность будущего производства для экологии. Для размещения предприятия рассматриваются Находка, Славянка и другие порты.

HBIS Tangsteel – одна из ведущих металлургических корпораций КНР. По итогам 2017 года объем произведенной продукции составил 46 миллионов тонн, HBIS Tangsteel вышла на первое место в стране по производству металлопродукции и на третье – по производству автостали.