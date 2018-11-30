ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты в банках, пишут СМИ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Банк России разослал по банкам письмо, в котором сообщается об увеличении числа кредитных организаций, вовлеченных в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, при этом сделки проводят физлица, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо.
Кто эти люди, покупающие наличную валюту на такие суммы, остается тайной, пишут "Ведомости". Просмотрев видеозаписи из отделений банков, ЦБ выяснил, что кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета.
Такие сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики. В письме регулятор указал, что в обменники обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки. Также такие операции могут проводиться в "коррупционных и других незаконных целях", указывает ЦБ. Конечные заказчики денег – торгово-оптовые предприятия и рынки, сообщил газете один из финансистов: раньше они покупали валюту у банков, специализировавшихся на таких операциях, но в этом году ЦБ лишил их лицензии. Они продолжают заниматься своим делом в качестве нелегальных обменников.
ЦБ рекомендовал банкам актуализировать антиотмывочные процедуры – доработать порядок проверки происхождения средств клиентов. Регулятор также напомнил банкам, что они вправе отказать клиенту в выполнении сделки, если тот не предоставляет необходимые документы, либо если банк просто усомнился в чистоте его операции. Забывчивым ЦБ прозрачно намекнул, что при выявлении таких операций будет применять "меры надзорного реагирования" — вводить ограничения и запреты для банков, а то и вовсе отзывать лицензию.