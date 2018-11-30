ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты в банках, пишут СМИ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Банк России разослал по банкам письмо, в котором сообщается об увеличении числа кредитных организаций, вовлеченных в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, при этом сделки проводят физлица, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо.

Зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают – что бы ни происходило с курсом рубля, отмечает ЦБ. Они покупают валюту на крупные суммы – как правило, не менее 100 тысяч долларов за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно. Есть и случаи неоднократного проведения операций в течение дня. Правоохранительные органы по обращению ЦБ провели выборочные опросы клиентов, чьи данные фигурируют в документах банка, они утверждают, что валюту в эти дни не покупали или покупали, но не в таких объемах.

Кто эти люди, покупающие наличную валюту на такие суммы, остается тайной, пишут "Ведомости". Просмотрев видеозаписи из отделений банков, ЦБ выяснил, что кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета.

Проверка источников происхождения средств, на которые покупается валюта, проводится формально, пишет ЦБ: банки, как правило, ограничиваются фиксированием в анкетах клиентов стандартных сведений – личные накопления, зарплата, доходы от предпринимательской деятельности – без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций. Ответы о "стипендиях" и "пенсиях" удовлетворяли банки, сообщает изданию представитель регулятора. По его словам, операции выявлялись как в крупных, так и в небольших банках, регулятор применяет к банкам меры воздействия.

Такие сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики. В письме регулятор указал, что в обменники обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки. Также такие операции могут проводиться в "коррупционных и других незаконных целях", указывает ЦБ. Конечные заказчики денег – торгово-оптовые предприятия и рынки, сообщил газете один из финансистов: раньше они покупали валюту у банков, специализировавшихся на таких операциях, но в этом году ЦБ лишил их лицензии. Они продолжают заниматься своим делом в качестве нелегальных обменников.

ЦБ рекомендовал банкам актуализировать антиотмывочные процедуры – доработать порядок проверки происхождения средств клиентов. Регулятор также напомнил банкам, что они вправе отказать клиенту в выполнении сделки, если тот не предоставляет необходимые документы, либо если банк просто усомнился в чистоте его операции. Забывчивым ЦБ прозрачно намекнул, что при выявлении таких операций будет применять "меры надзорного реагирования" — вводить ограничения и запреты для банков, а то и вовсе отзывать лицензию.