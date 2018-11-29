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Экономика

Рязанская область настроена на тесное сотрудничество с Израилем

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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкРязань. Архивное фотоРязань. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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РЯЗАНЬ, 29 ноя — РИА Новости. Рязанская область рассчитывает на длительное и тесное сотрудничество с Израилем, сообщил в четверг губернатор Николай Любимов в ходе рабочей встречи с послом Израиля в РФ Гарри Кореном.

Рязань. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Максим Шанин / Ночная Рязань
Рязанская область планирует войти в число ведущих экспортеров России
Сотрудничество с Израилем для Рязанской области является одним из наиболее перспективных. В настоящее время регион занимает первое место в России по экспорту кровельных материалов, кож, электрораспределительной аппаратуры, битумных смесей и второе место – по поставкам минеральных изоляционных материалов и полированного стекла. Перспективы сотрудничества Николай Любимов обсудил во время рабочей встречи с Гарри Кореном, который по приглашению главы региона принимает участие в открывшемся 29 ноября деловом форуме "Дни международного бизнеса в Рязанской области".

"У нас уже есть деловые контакты, в частности, в сфере радиоэлектроники работает предприятие "Плазма". Успешно развивается взаимодействие в области медицины, рязанские специалисты осваивают технологии, которые применяются в Израиле. Большие перспективы имеет АПК, реализуется соглашение с предприятием "Авангард" о поставках продукции и совместной работе в сфере инноваций в сельском хозяйстве. Рязанская область настроена на очень серьезное сотрудничество с Израилем", – сказал Любимов.

Губернатор обратил особое внимание на современную систему поддержки инвесторов, которая действует в регионе и позволяет инвесторам легче входить на российский рынок. По словам Гарри Корена, между Рязанской областью и Израилем ведется совместная отработка наиболее перспективных направлений сотрудничества.

"Некоторые израильские компании уже работают с рязанскими партнерами. Есть совместный проект тепличного комплекса, сотрудничество в сфере здравоохранения. Это вызывает большой интерес", – сказал посол.

Господин Корен поблагодарил главу региона за приглашение на деловой форум, где выступит перед участниками, и уточнил, что планирует посетить РГУ им. С.А. Есенина и еврейскую общину в Рязани.

Отвечая на вопросы урналистов, посол поделился планами сотрудничества с Рязанской областью.

"Мы отдаем предпочтение регионам, которые проявляют интерес к развитию отношений. Губернатор Николай Любимов дважды активно участвовал в работе межправительственной смешанной российско-израильской комиссии, где обсуждаются вопросы сотрудничества. В планах взаимодействия с Рязанской областью я бы отметил два направления. Аграрный сектор. В российских регионах есть много успешных примеров использования израильских технологий в этой отрасли. И еще одно направление – здравоохранение. Это может быть научно-исследовательская работа, развитие контактов между медицинскими центрами. Кроме того, Израиль является передовой страной в области инновационной политики, по количеству стартапов нас недаром называют второй кремниевой долиной в мире. Нам можно будет работать с вашими инновационными парками", – сказал Гарри Корен.

Гарри Корен отметил, что в Рязань он приехал впервые — по приглашению Николая Любимова — и заявил о намерении поближе познакомиться с регионом.

"Мы обязательно вернемся в Рязань. Думаю, что в следующий раз мы приедем с более конкретным составом делегации бизнесменов и представителей израильской культуры. Сегодня вызвала интерес информация о Форуме древних городов, который организует Рязанская область. Получим приглашение, передадим его на изучение в Израиль. Как посольство, мы обязательно с удовольствием подержим делегацию на этом форуме", — сказал посол Израиля в России.

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