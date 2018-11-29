"Газпром" построил около 300 километров газопровода "Северный поток — 2"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. "Газпром" построил уже около 300 километров морской части газопровода "Северный поток — 2", сообщили в компании.

"Строительство газопровода идет в соответствии с графиком. К настоящему времени суммарно на дно Балтийского моря уложено около 300 километров труб. В частности, завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии, ведутся работы в территориальных водах и в исключительной экономической зоне Германии, а также в исключительной экономической зоне Финляндии", — говорится в сообщении.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил журналистам, что Россия в ближайшее время ждет решения от Дании по своим заявкам относительно строительства трубопровода.

"Как вы знаете, было подано две заявки, вторая заявка касалась прохождения маршрута газопровода уже не в территориальных водах Дании. Соответственно, мы думаем, что наши датские коллеги должны определиться в ближайшее время и принять решение", — сказал министр.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод строится рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.