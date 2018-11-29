С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Россияне не всегда верно понимают некоторые пункты договора с микрофинансовыми организациями (МФО), что может потребовать корректировки индивидуальных условий договора потребительского кредита, заявил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексей Чирков.

"Строчка 8.1 индивидуальных условий — бесплатный способ исполнения обязательств заемщика… Когда мы стали показывать потребителю и спрашивать, что имеется в виду, нам несколько потребителей — это был не один человек — сказали, что это уникальный способ исполнения обязательств, при котором заемщик может вернуть только сумму основного долга и не платить проценты", — сказал он, выступая на XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

Чирков отметил, что на практике это означает, что заемщик МФО не осознает, какой размер обязательств для него возникнет, и что это может привести к просрочке исполнения обязательств уплаты процентов — не потому, что человек является злостным неплательщиком и не хочет возвращать заём, а потому, что условия договора были недостаточно понятными.

Поэтому ЦБ планирует провести дополнительную оценку того, как россияне воспринимают форму договора, и выйти с предложениями, как сделать договор более понятными. "Мы сформулируем предложения по корректировке индивидуальных условий договора потребительского кредита, займа таким образом, чтобы либо договор был написан понятным языком, либо к нему были приведены дополнительные комментарии и пояснения", — пояснил Чирков.

В настоящее время договор потребительского кредита или займа имеет табличную форму. Пункт 8.1 содержит варианты бесплатного способа исполнения обязательств заемщика — в этой строке договора МФО должны указать хотя бы один способ внесения ежемесячного кредитного платежа без комиссии.