БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Европарламент призвал США позволить быстрое замещение вакантных кресел в апелляционном органе Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в пресс-релизе Европарламента по резолюции ЕП, утверждённой на пленарной сессии в четверг.

"Европарламент твёрдо призывает Соединенные Штаты позволить быстрое заполнение вакантных мест в апелляционном органе, тупик в работе которого может привести к коллапсу системы урегулирования споров (ВТО — ред.)", — сообщает ЕП.

Ранее на этой неделе Евросоюз вместе с 11 странами ВТО (Австралией, Канадой, Китаем, Исландией, Индией, Кореей, Мексикой, Новой Зеландией, Норвегией, Сингапуром и Швейцарией) выдвинули ряд предложений о реформе деятельности организации для выхода из тупика в работе ее апелляционного органа. Одно из выдвинутых странами предложений — внести изменения в правила ВТО, чтобы ответить на опасения США, которые более полутора лет блокировали процедуры назначения на вакантные позиции в апелляционном органе, рассказал журналистам чиновник ЕС.