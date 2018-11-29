У крупнейших банков есть валюта для погашения внешнего долга, заявили в ЦБ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Валюты для погашения внешнего долга у крупнейших банков РФ достаточно, ряду других банков совокупно не хватает на четвертый квартал 2018 года не более 2,1 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России "Обзор финансовой стабильности за второй и третий квартал 2018 года".

Об этом свидетельствует опрос 24 крупнейших банков, проведенный ЦБ РФ в сентябре.

"Крупнейшие банки имеют достаточно валютной ликвидности для покрытия ожидаемых погашений обязательств в иностранной валюте. Совокупный отрицательный гэп у банков, имеющих дефицит, в течение четвертого квартала 2018 года, в соответствии с прогнозами банков, не превысит 2,1 миллиарда долларов", — говорится в обзоре ЦБ.

Из них 1,2 миллиарда долларов приходится на государственные банки, 0,8 миллиарда долларов — на частные банки и 0,1 миллиарда долларов — на дочерние банки. По данным ЦБ РФ, запас ликвидных средств в иностранной валюте в виде наличности, средств на счетах и ценных бумаг для продажи по состоянию на 1 сентября 2018 года составил 43,9 миллиарда долларов против 39,7 миллиарда долларов год назад.