Власти Забайкалья предложили создать ТОР на границе с Китаем

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов на совещании с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым рассказал о возможном создании территории опережающего развития на границе с Китаем рядом с селом Забайкальск.

Ранее Трутнев сообщил, что режимы ТОР и Свободного порта должны заработать на территории вошедших в состав Дальневосточного федерального округа Бурятии и Забайкалья с начала 2019 года.

"У нас есть поселок Забайкальск, который непосредственно находится на границе с Китаем. Там находятся крупнейшие железнодорожный, автодорожный пропускные пункты, крупнейшие по объему торговли сегодня с Китаем. Есть предложение сегодня создать территорию опережающего развития, а после того, как внести соответствующие изменения в межправительственные соглашения с Китаем, создать трансграничную зону, на которой будет размещено производство, туристические объекты, торговые, складские", — сказал Осипов.

Глава региона отметил, что эта территория станет главным плацдармом для торговли с Китаем, где основным направлением будет производство популярных в Китае товаров и запуск торговых комплексов. По словам Осипова, китайские туристы активно покупают кондитерские изделия, молоко, мороженое и растительные масла.

Президент РФ Владимир Путин в начале ноября подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный федеральный округ. Правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с указом.