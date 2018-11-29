Правительство одобрило основные направления развития финансового рынка

ГОРКИ, 29 ноя — РИА Новости. Правительство одобрило проект развития основных направлений финансового рынка РФ на 2019-2021 годы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Одобрен проект основных направлений. Ну и соответственно, Минфину поручим внести с другими органами власти и с участием Банка России план мероприятий, то есть дорожную карту по реализации основных направлений развития финансового рынка на период 2019-2021 годов. И до середины января следующего года внести его в правительство в установленном порядке",- сказал он на заседании кабмина.

Проект основных направлений развития финансового рынка представила в ходе заседания глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она обозначила три стратегические цели развития финансового рынка РФ на ближайшие годы.

"Первое – это повышение уровня и качества жизни людей за счет грамотного использования финансовых инструментов. Вторая – это содействие экономическому росту за счет предоставления конкурентного доступа субъектов российской экономики к долговому и долевому финансированию, инструментам страхования рисков. Третья – создание условии для роста собственно финансовой индустрии", — сказала глава ЦБ.

В одобренном правительством документе описаны конкретные меры для достижения перечисленных целей. Среди главных из них Набиуллина назвала формирование доверительной среды на финансовом рынке. "Для этого важно обеспечить не только устойчивость финансовых организаций, но и адекватные потребностям потребителей практики предоставления финансовых сервисов и раскрытие информации о характеристиках финансовых инструментов", — пояснила она.

Кроме того, глава ЦБ заявила, что регулятор продолжит расчищать рынок от недобросовестных игроков. "Вместе с тем за каждым недобросовестным действием или сложным положением финансовой организации стоят решения конкретных людей, которые должны нести персональную ответственность за нарушение установленных правил", — отметила Набиуллина. Она обещала, что ЦБ будет добиваться реальной неотвратимости наказаний за криминальные действия на финансовом рынке.