МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Независимым АЗС разрешили наращивать розничную цену топлива на 4% выше крупных нефтекомпаний, и это не станет причиной для их проверки, но этого все равно недостаточно для их прибыльности, заявили РИА Новости участники совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

Во вторник Козак провел первое совещание с представителями независимых АЗС. По его итогам представитель Козака Илья Джус сообщил, что стороны договорились выработать комплекс мер для ликвидации манипуляций в ходе биржевых торгов топливом и обсудили ряд других вопросов.

Четыре процента

Согласно протоколу предыдущего совещания нефтекомпаний у Козака, вице-премьер поручил ФНС и ФАС проводить внеплановые проверки деятельности независимых сетей автозаправок, обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен на топливо более чем на 4%.

Теперь глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша пояснил, что речь идет не о превышении от установленных цен мелкого опта, а о превышении на 4% от уровня цен крупных нефтекомпаний.

"4% — это по отношению к средним ценам ВИНКов в регионе, не по отношению к индикативным ценам мелкооптового рынка. При этом у нас индикативные цены, приведенные в соглашении, дают маржинальную доходность от рубля до двух в разных регионах, в то время как минимальная маржинальная доходность должна быть минимум четыре рубля, чтобы покрыть эксплуатационные расходы, уплатить налоги и так далее", — сказал он.

Его слова подтвердил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. "Речь шла о том, что есть индикативы, есть стелы вертикальных компаний, и независимые АЗС могут повышать розничные цены плюс 4% к цене вертикальных компаний, а не к индикативу", — сказал Баженов.

При этом он также считает, что этих 4% недостаточно для нормальной работы независимой розницы. "Когда ты стоишь на 2 рубля выше ВИНК, это чувствительно по цене, и это будет создавать условия для оттока клиентов, а стоять по ценам вертикальных компаний мы не можем физически, так как это однозначная убыточность бизнеса. Какого-то решения пока мы не увидели", — заявил Баженов.

При этом Аркуша сообщил, что на встрече обсуждалась необходимость расчета индекса маржинальной доходности розничного бизнеса, который бы положил конец разговорам о спекуляциях. РТС предложил рассчитать такой индекс совместно с регулятором.

Надежда на снижение

При этом Аркуша отметил, что другой темой встречи стала необходимость обеспечения роста поставок объемов топлива на внутренний рынок на 3% по сравнению с прошлым годом. "Наконец-то это стало выполняться по бензинам в ноябре, но далеко от выполнения по дизельному топливу, особенно по зимнему, хотя формально объем больше, но с учетом выпадающих суррогатов, зимнего дизеля не хватает", — сказал Аркуша.

Он также подчеркнул, что необходимо снизить мелкооптовые цены в соответствии с сегодняшним снижением биржевых цен. Сейчас внутренний рынок премиальнее экспорта, что поворачивает поставки с экспорта на внутренний рынок и приводит к снижению биржевых цен.

В свою очередь, Баженов также отметил, что на встрече была выражена надежда, что мелкооптовая цена скорректируется вниз. "Но как показывает практика, ВИНКам мало смысла терять допдоходы, если можно продавать дорого. Я убежден, что если не будет указания сверху, этого не произойдет. ВИНКи находятся в ожидании новых налоговых условий с 2019 года, и это их мотивирует не снижать оптовую цену, чтобы не пришлось потом ее быстро повышать", — считает он.

Трейдеры нужны

Как сообщил РИА Новости управляющий партнер "Петролеум Трейдинг" Максим Дьяченко, также принимавший участие во встрече, стороны обсуждали состояние рынка в целом, и само совещание прошло в конструктивной манере без обвинительной риторики, что является позитивным сигналом.

"На встрече были опровергнуты сообщения некоторых СМИ, что власти могут запретить работу трейдеров. Нам подтвердили, что и ФАС, и ЦБ высказались в поддержу трейдеров, отметив, что биржевая торговля – важный элемент работы рынка. При этом на совещании отметили, что необходимо проводить работу по регулированию биржевых торгов, классификации участников, созданию этических норм и правил", — сказал Дьяченко.

Он напомнил, что такая работа уже начата: ЦБ, ФАС и СПбМТСБ по предложению "Роснефти" проработали изменения в правила допуска и возможности участников торгов, 21 ноября эти предложения были утверждены советом секции и во вторник их передали в ЦБ. Ожидается, что изменения вступят в силу в декабре.

"Мы как трейдеры эти предложения поддерживаем, они давно назрели. И в целом мы согласились с прозвучавшими на встрече предложениями "Роснефти", например о том, что в биржевых торгах должны участвовать все компании, а не только ВИНКи", — заключил он.