В ЦБ рассказали о дефиците оборудования для защиты биометрии россиян

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Необходимого банкам отечественного криптографического оборудования для обеспечения защиты биометрических данных россиян в соответствии с установленными ФСБ требованиями в настоящее время в нужном объеме нет, поэтому Банк России и ФСБ разрабатывают для банков варианты решений этой проблемы, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев, выступая на SOC-Форуме.
Заместитель начальника восьмого центра ФСБ России Игорь Качалин при этом выразил надежду, что ЦБ займет жесткую протекционистскую позицию по отношению к российским производителям в этом вопросе. Сычев подчеркнул, что ЦБ является одним из немногих регуляторов, которые занимают "очень жесткую позицию в этой части", в том числе и не по криптографическим средствам защиты.
Сычев позже рассказал, что ЦБ и ФСБ в настоящее время разрабатывают для банков варианты решения проблемы соответствия установленным требованиям к защите биометрических персональных данных.
Российские банки 1 июля запустили услугу по сбору биометрии клиентов для предоставления им удаленных услуг. Планировалось, что до конца 2019 года такой сервис должен предоставляться во всех отделениях российских банков, однако позже регулятор допустил, что небольшие банки, не работающие с физлицами, смогут от него отказаться.