В ЦБ рассказали о дефиците оборудования для защиты биометрии россиян

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Необходимого банкам отечественного криптографического оборудования для обеспечения защиты биометрических данных россиян в соответствии с установленными ФСБ требованиями в настоящее время в нужном объеме нет, поэтому Банк России и ФСБ разрабатывают для банков варианты решений этой проблемы, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев, выступая на SOC-Форуме.

"…Единая биометрическая система, где с нашей стороны вместе с коллегами из ФСБ было установлено жесткое требование использования в процессе верификации биометрических персональных данных средств криптографической защиты класса КВ. С чем столкнулись? Столкнулись с тем, что промышленность не в состоянии выпустить в нужном объеме то количество оборудования, которое должно в банках работать", — сказал он.

Заместитель начальника восьмого центра ФСБ России Игорь Качалин при этом выразил надежду, что ЦБ займет жесткую протекционистскую позицию по отношению к российским производителям в этом вопросе. Сычев подчеркнул, что ЦБ является одним из немногих регуляторов, которые занимают "очень жесткую позицию в этой части", в том числе и не по криптографическим средствам защиты.

Сычев позже рассказал, что ЦБ и ФСБ в настоящее время разрабатывают для банков варианты решения проблемы соответствия установленным требованиям к защите биометрических персональных данных.

"Мы вместе с Федеральной службой безопасности отрабатываем сейчас решение по двум направлениям. Первое — это типовое решение, которое просто как коробка берется и подключается, и все работает с соблюдением всех нужных требований. Второе — это облачное решение, к которому банк подключается, выполняя все требования. Прошло необходимое совещание, есть такая договоренность. Осталось только решить технические вопросы в виде проекта, и все будет запущено", — пояснил первый замглавы департамента ЦБ журналистам.

Российские банки 1 июля запустили услугу по сбору биометрии клиентов для предоставления им удаленных услуг. Планировалось, что до конца 2019 года такой сервис должен предоставляться во всех отделениях российских банков, однако позже регулятор допустил, что небольшие банки, не работающие с физлицами, смогут от него отказаться.