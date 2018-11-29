Встреча Путина и Трампа ослабит доллар, считают аналитики

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в рамках саммита G20, если она состоится, станет позитивным сигналом для российской валюты и ослабит доллар до 66,2-66,3 рубля, но если они не встретятся — инвесторы могут испугаться новой волны санкций, и доллар на этом фоне может подорожать до 69-70 рублей, считают некоторые из опрошенных РИА Новости аналитиков.

"Если будет подтверждено, что встреча не состоится, рубль еще упадет. Думаю, мы и 70 (рублей за доллар – ред.) до конца года увидим. Может быть и не сразу, но этот уровень будет точкой притяжения. Если будет информация, что встреча состоится, то доллар уйдет ближе к 66,2-66,3 рубля", — считает эксперт компании "Международный Финансовый Центр" Владимир Рожанковский.

Встреча президентов запланирована на 1 декабря, и, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, она нужна РФ и США в одинаковой степени.

Ранее Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить запланированную встречу с российским лидером из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.

© AP Photo / Markus Schreiber Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 © AP Photo / Markus Schreiber Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Подковерные игры

"Новость о том, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не встретятся – это негатив для рубля", — пояснил Рожанковский. В этом случае, по его словам, участники рынка могут домыслить, что новая волна санкций будет принята. Однако эксперт уверен, что разговоры американцев о новых санкциях – это просто "подковерные интриги".

"Сначала была информация о том, что сенаторы США заняты (справедливо, потому что действительно надо закрывать всякие бюджетные вопросы и прочее), с Китаем сейчас все очень непросто. И тут этот глупый эпизод в Керченском проливе, который пытаются раздуть до международного масштаба", — напомнил Рожанковский.

"Ясно, что есть международная группа, которая из этого эпизода пыталась сделать что-то, но понятно, что это чисто постановочная вещь", — уверен эксперт.

Вместе с тем, по мнению аналитика ГК "Финам" Сергея Дроздова, для курса рубля имеет значение не столько сама встреча лидеров, сколько усиление недружественной риторики со стороны США и Евросоюза из-за ситуации в Керченском проливе.

"Если появятся какие-то намеки на санкции, доллар может подняться в район 69-70 рублей", — полагает Дроздов.

Не хуже и не лучше

Реальных решений о введении новых санкций, равно как и об отмене или смягчении действующих, инвесторы по итогам этой встречи не ждут, а значит, не будет и каких-то существенных колебаний курса валют.

"В текущих условиях какого-то послабления санкций ожидать не стоит, потому что решение по санкциям — это даже не прерогатива президента США, это "протаскивается" через конгресс", — отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Обострять ситуацию и обещать новые санкции перед саммитом в Аргентине Евросоюз или Трамп тоже вряд ли будут.

"Я не жду какого-то негатива для рубля в текущей ситуации. По тому контексту, который мы сейчас видим, никто не склонен накалять ситуацию. Наверное, каких-то резких заявлений и жестких позиций высказываться не будет", — заявил главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин.

"В любом случае в декабре у рубля будет ряд негативных факторов: это и выплаты внешних долгов и большой приток рублевой ликвидности в систему, что будет оказывать так или иначе влияние на курс вне зависимости от международной политической повестки", — заключил он.