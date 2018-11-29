Расчеты с Турцией за поставку С-400 будут проведены в нацвалютах

АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Расчеты за поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию будут проводиться в национальных валютах, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Турция смогли провести сделку по поставкам комплекса С-400, отказавшись от расчетов в долларах.

"Расчеты за ЗРК С-400 должны производиться в нацвалютах. Передача этих комплексов Турции должна пройти до конца 2019 года, после чего усилиями глав минфинов и центробанков двух стран будет выполнен пункт о расчетах в нацвалютах, которые мы предложили с самого начала", — сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Аргентину для участия в саммите G20. Общение президента с представителями СМИ транслировал телеканал NTV.

Кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции было подписано в декабре 2017 года в Анкаре. Часть этой сделки Турция оплатит сама, другую — за счет предоставленного РФ оборонного кредита. Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В свою очередь вице-премьер РФ Юрий Борисов уточнил, что контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее заявлял, что установка С-400 начнется в Турции в октябре 2019 года.

Конгресс США в свою очередь ранее заявлял, что намерен приостановить поставку F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой министр обороны должен составить доклад с оценкой потенциальных "значительных изменений" в поставках самолетов Турции. До тех пор, пока доклад не будет готов, поставки предлагалось заморозить вовсе.